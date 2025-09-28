معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری صندوق توسعه ملی از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی حمایت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق توسعه ملی طی فراخوانی از کسب و کارها، شرکت‌های فعال و صاحبان ایده در حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌اند.

حمایت مستقیم از ایده‌ها و کسب و کار‌های نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی، اعطای تسهیلات در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش و همچنین بهره‌مندی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی از جمله مزایای این طرح ملی حمایتی است.

بر اساس اعلام معاونت فناوری وزارت علوم، صاحبان ایده، کسب وکار‌ها و فعالان علاقه‌مند به این حوزه برای بهره‌مندی از این تسهیلات می‌توانند به دبیرخانه این طرح ملی در پارک‌های علم و فناوری در مراکز استانی و در تهران به پارک‌های مستقر در این استان مراجعه کنند.

برچسب ها: معاونت فناوری و نوآوری ، وزارت علوم ، کسب و کار ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
آیا هوش مصنوعی می‌تواند جای نقاشان دیجیتال را بگیرد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور