باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وگنیا یاشینا، مدیر ارتباطات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا گفت که ارتش اوکراین حملاتی را علیه این نیروگاه هسته‌ای انجام می‌دهد تا تهدید فاجعه هسته‌ای ایجاد و عملیات این نیروگاه را بی‌ثبات کند.

او گفت: «وضعیت امنیتی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا همچنان بسیار پرتنش است. این نیروگاه به دلیل گلوله‌باران سیستماتیک ارتش اوکراین دائماً در معرض تهدید است. هر حادثه‌ای ممکن است به وخیم‌ترین عواقب منجر شود، به طوری که تصور مقیاس آن دشوار است.»

یاشینا افزود: «در مقایسه با سال ۲۰۲۲، حملات هدفمندتر شده‌اند، اما خطر آنها کمتر نشده است. هدف آنها یکسان است - بی‌ثبات کردن عملیات نیروگاه و ایجاد تهدید فاجعه هسته‌ای.»

منبع:‌ تاس