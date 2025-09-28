وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد از سر گرفته شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، تاثیر محدودی بر کره جنوبی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تأثیر محدودی بر اقتصاد و منافع این کشور خواهد داشت.

در این بیانیه که امروز از طریق خبرگزاری یونهاپ منتشر شد، تأکید شده است: «کره جنوبی به عنوان عضوی مسئول در جامعه بین‌المللی، همچنان از تلاش‌های صلح‌آمیز برای حل مسئله هسته‌ای ایران و تقویت ثبات در خاورمیانه حمایت خواهد کرد.»

وزارت خارجه کره جنوبی همچنین متعهد شد که با پیگیری تدابیر لازم، مشکلات احتمالی شرکت‌های این کشور در پی اعمال مجدد تحریم‌ها را به حداقل برساند.

تحریم‌های سازمان ملل که پیش‌تر در چارچوب برجام (توافق هسته‌ای وین در سال ۲۰۱۵) لغو شده بودند، صبح امروز یکشنبه بر اساس مکانیسم ماشه مجدداً به اجرا درآمدند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های گسترده در زمینه‌های نظامی، مالی و تجاری علیه ایران می‌شود.

اظهارات سئول نشان می‌دهد این کشور اگرچه پایبندی خود به تصمیمات جامعه بین‌المللی را اجرا می‌کند، اما در پی مدیریت اثرات جانبی این تحریم‌ها بر روابط اقتصادی خود با ایران است. کره جنوبی در سال‌های گذشته از واردکنندگان عمده نفت ایران و شریک تجاری مهمی برای این کشور محسوب می‌شد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره جنوبی و ایران ، مکانیسم ماشه
