باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانههای دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی، پیونگ یانگ را به مقصد چین ترک کرده است.
کره شمالی و چین اعلام کردهاند که چو تا سهشنبه به دعوت وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از چین بازدید میکند.
خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که چو پیونگ یانگ را «با هواپیمای شخصی» به مقصد چین ترک کرد.
طبق گزارش KCNA، چو و هیئت کره شمالی پس از عزیمت، توسط مقامات وزارتخانه و وانگ یاجون، سفیر چین، بدرقه شدند.
سفر چوئه به چین در حالی صورت میگیرد که کره شمالی در حال آمادهسازی یک رژه نظامی بزرگ برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره در ۱۰ اکتبر است. گزارش شده است که کره شمالی از رهبران ایالتی برای شرکت در این رویداد دعوت میکند.
این سفر پس از حضور چشمگیر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در رژه نظامی چین در پکن در ۳ سپتامبر و مذاکرات بعدی او با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در روز بعد انجام میشود. چوئه در آخرین سفر کیم به چین، او را همراهی کرد.
منبع: یونهاپ