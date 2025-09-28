بنابر اعلام رسانه‌های کره شمالی، وزیر امور خارجه این کشور، پیونگ یانگ را به مقصد چین ترک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی، پیونگ یانگ را به مقصد چین ترک کرده است.

کره شمالی و چین اعلام کرده‌اند که چو تا سه‌شنبه به دعوت وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، از چین بازدید می‌کند.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که چو پیونگ یانگ را «با هواپیمای شخصی» به مقصد چین ترک کرد.

طبق گزارش KCNA، چو و هیئت کره شمالی پس از عزیمت، توسط مقامات وزارتخانه و وانگ یاجون، سفیر چین، بدرقه شدند.

سفر چوئه به چین در حالی صورت می‌گیرد که کره شمالی در حال آماده‌سازی یک رژه نظامی بزرگ برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب حاکم کارگران کره در ۱۰ اکتبر است. گزارش شده است که کره شمالی از رهبران ایالتی برای شرکت در این رویداد دعوت می‌کند.

این سفر پس از حضور چشمگیر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در رژه نظامی چین در پکن در ۳ سپتامبر و مذاکرات بعدی او با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در روز بعد انجام می‌شود. چوئه در آخرین سفر کیم به چین، او را همراهی کرد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: کره شمالی و چین ، وزیر خارجه کره شمالی
خبرهای مرتبط
رهبر کره شمالی بر آزمایش پهپاد‌های رزمی تاکتیکی نظارت کرد
پیشنهاد کیم جونگ اون به ترامپ
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
سید مقاومت: مشعلی که هرگز خاموش نمی‌شود
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
صحنه‌ای از فروپاشی: سخنرانی جنایتکار جنگی برای صندلی‌های خالی
آخرین اخبار
پایان دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت + فیلم
فرستاده ویژه پاکستان برای گفت‌وگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان وارد تهران شد
انتخابات پارلمانی حساس مولداوی در سایه تنش اروپا و روسیه
«مکانیسم ماشه»، غرب را به نقطه اول در مورد برنامه هسته‌ای ایران بازگرداند
مرتفع‌ترین پل جهان در جنوب غربی چین افتتاح شد
آمار کشته‌های گردهمایی سیاسی برای ویجی در هند به ۳۶ تن رسید
ویتنام در پی نزدیک شدن طوفان هزاران نفر را تخلیه و فرودگاه‌ها را تعطیل کرد
رئیس جمهور کلمبیا، واشنگتن را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد
نمایشگاه صنایع دستی هرات: جلوه‌ای از هنر و فرهنگ در هفته گردشگری
مسکو: اوکراین به نیروگاه زاپوروژیا حمله می‌کند تا تهدید فاجعه هسته‌ای ایجاد کند
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره لازم الاجرا نبودن اسنپ‌بک
ترامپ با رهبران کنگره درباره اقدامات علیه تعطیلی دولت گفت‌و‌گو خواهد کرد
ونزوئلا رزمایش نظامی در سواحل خود برگزار کرد
اعلام آمادگی مصر برای پایان دادن به جنگ غزه بر اساس طرح آمریکا
سفر هیئت بلندپایه آلمانی به کابل پس از ۴ سال
سن‌مارینو کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
مالزی در نشست سازمان ملل خواستار تحریم اسرائیل شد
عربستان: زمان یافتن راه‌حلی عادلانه و پایدار برای آرمان فلسطین فرا رسیده است
۱۱ کشته و زخمی در تیراندازی کارولینای شمالی
تظاهرات در اراضی اشغالی پیش از دیدار نتانیاهو و ترامپ
بخشی از حریم هوایی لهستان بسته شد
دیدار سرپرست نمایندگی ایران در جلال‌آباد با استاندار ننگرهار
تأکید طالبان و حزب جماعت اسلامی پاکستان بر تقویت روابط دوجانبه در دیدار کابل
بازداشت دستکم ۸ مهاجر افغان در عملیات مرزی ترکیه
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
روسیه: تلاش سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های ایران نوعی «فریبکاری» است
بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران؛ اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرد
روبیو: آمریکا همچنان انتظار دارد که توافق هسته‌ای با ایران حاصل شود
تازه‌کار‌هایی که سیاست خارجی لندن را به بن‌بست می‌برند
مرگ دیپلماسی در شورای امنیت سازمان ملل