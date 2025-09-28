با شروع پاییز، دما شروع به کاهش و یک چالش جدید برای سلامتی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - جهان در حال حاضر شاهد موج فزاینده‌ای از عفونت‌های آنفولانزا و کووید-۱۹ است، زیرا با شروع پاییز، دما شروع به کاهش و یک چالش جدید برای سلامتی ایجاد می‌کند که دو تهدید همزمان با هم ترکیب می‌شوند.

این دو ویروس علائم زیادی را به اشتراک می‌گذارند و تشخیص آنها دشوار می‌شود. با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه بروز و خطرات آنها وجود دارد که باید برای شناسایی صحیح عفونت، اطمینان از درمان مؤثر و جلوگیری از عوارض جدی از آنها آگاه باشیم.

چگونه بفهمیم که آنفولانزا داریم؟

آنفولانزا یک عفونت تنفسی است که در فصول سرد به شدت شیوع می‌یابد و می‌تواند ناتوان‌کننده‌تر از سرماخوردگی معمولی باشد. در حالی که سرماخوردگی معمولی باعث آبریزش بینی، عطسه، آبریزش چشم و سوزش خفیف گلو می‌شود، آنفولانزا معمولاً به طور ناگهانی با تب، درد بدن و خستگی ظاهر می‌شود.

آنفولانزا هر ساله هزاران نفر را به بیمارستان می‌فرستد و خطر خاصی را برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های مزمن یا سیستم ایمنی ضعیف ایجاد می‌کند.

واکسیناسیون همچنان قدرتمندترین روش دفاعی است، زیرا مطالعات نشان می‌دهد که واکسن‌ها به طور قابل توجهی بیماری شدید و بستری شدن در بیمارستان را کاهش می‌دهند.

چگونه بفهمم که به کووید-۱۹ مبتلا شده‌ام؟

کووید-۱۹ همچنان باعث بیماری‌های جدی، به ویژه در میان گروه‌های آسیب‌پذیر می‌شود. این ویروس همچنان در حال تکامل است و انواع جدیدی از آن به راحتی از طریق قطرات تنفسی پخش می‌شوند.

علائم رایج این بیماری از ابتدای همه‌گیری تغییر کرده است و بسیاری از افراد اکنون علائمی شبیه سرماخوردگی مانند آبریزش بینی، گلودرد یا گرفتگی سینوس‌ها را تجربه می‌کنند، اما برخی دیگر هنوز تب یا لرز، سرفه مداوم، خستگی، سردرد یا تنگی نفس را گزارش می‌کنند. همچنین در این بیماری ممکن است مشکلات معده مانند حالت تهوع و اسهال نیز رخ دهد.

پزشکان توصیه می‌کنند به گرفتگی صدا که به یکی از ویژگی‌های برجسته سویه جدید به نام استراتوس تبدیل شده است، توجه شود که دارای دو نوع است: XFG و XFG.3.

منبع: ایندیپندنت

