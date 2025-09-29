مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تدوین اطلس اشتغال اتباع خارجی با همکاری استانداری تهران خبر داد. هدف از این اقدام، شناسایی اتباع شاغل غیرمجاز و مشاغل تحت اختیار آنان و جلوگیری از اشتغال غیرقانونی در بازار کار عنوان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرد: «با همکاری استانداری تهران، اطلس اشتغال اتباع خارجی تدوین می‌شود.» به گفته وی، این اطلس به شناسایی تعداد اتباع شاغل غیرمجاز و مشاغل تحت اختیار آنان کمک کرده و از اشتغال غیرقانونی در بازار کار جلوگیری می‌کند.

وی با تأکید بر ماده ۱۲۰ قانون کار، تصریح کرد: «اتباع خارجی تنها در صورت داشتن روادید ورود با حق کار و پروانه کار معتبر می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند.»

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای رسمی از حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام معاون اشتغال وزارت کار ایران، حدود ۵ میلیون نفر افغانستانی به طور غیررسمی در بازار کار این کشور مشغول به کار هستند و بیش از ۹۳ درصد نیروی کار خارجی در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند.

همچنین بر اساس آمارها، نیمی از اتباع غیرمجاز در تهران زندگی می‌کنند و تا پایان خرداد ۱۴۰۴، تنها ۴۳۳٬۴۹۱ نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه تهران همچنین از اجرای غیرمتمرکز و منطقه‌ای رسیدگی به امور اشتغال اتباع خارجی خبر داد تا حجم مراجعات کنترل شده و تعامل بین دستگاه‌ها ارتقا یابد.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که در چند ماه گذشته، بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشته‌اند.

