باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل با اینفلوئنسر‌های آمریکایی حامی این رژیم تروریستی در شبکه‌های اجتماعی، در جریان سفر او به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، جنجال گسترده‌ای به پا کرد.

بر اساس ویدئو‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نتانیاهو با تعدادی از اینفلوئنسر‌های آمریکایی، از جمله دبرا لی، لیزی ساویتسکی، امیلی آستین، شای زابو، هانا فاکنر ، لاتینوزینیشنالیست (The LatinoZionist) و دانیا آونر ملاقات کرد.

در پاسخ به سوال دبرا لی درباره چگونگی افزایش حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل، نتانیاهو بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر‌ها در دسترسی به گروه‌های مختلف تاکید کرد.

نتانیاهو اشاره کرد که سلاح‌های مورد استفاده در جنگ‌ها با گذشت زمان تغییر کرده و دیگر نمی‌توان مانند گذشته با شمشیر و سرباز جنگید. او شبکه‌های اجتماعی را مهم‌ترین فناوری جنگ‌های کنونی توصیف کرد و تصاحب پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک (مستقر در چین) و پلتفرم ایکس (متعلق به شرکت آمریکایی) را مهم‌ترین خرید نامید.

دیدار نتانیاهو با اینفلوئنسر‌ها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و ویدئو‌های این ملاقات بار‌ها در حساب‌های متعدد به اشتراک گذاشته شد. برخی نتانیاهو را به دلیل تلاش برای تشویق اینفلوئنسر‌ها به انتشار محتوای حامی رژیم تروریستی اسرائیل و احتمال تسلط تل‌آویو بر پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و ایکس مورد انتقاد قرار دادند.

شایان ذکر است که هفته گذشته، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در کانال فاکس نیوز اعلام کرد که لری الیسون ، بنیان‌گذار و رئیس شرکت نرم‌افزار پایگاه داده آمریکایی اوراکل و مایکل دل، بنیان‌گذار و رئیس شرکت تولید کامپیوتر و زیرساخت فناوری دل، در اتحاد برنامه‌ریزی‌شده برای خرید تیک‌تاک مشارکت خواهند کرد. او افزود که رابرت مرداک ، بنیان‌گذار و رئیس هیئت مدیره گروه رسانه‌ای نیوز کورپ و پسرش لاکلان مرداک نیز در این اتحاد شرکت خواهند داشت.

