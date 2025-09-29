نتانیاهو در دیدار با اینفلوئنسر‌های آمریکایی حامی اسرائیل، تسخیر پلتفرم‌های اجتماعی نظیر تیک‌تاک و ایکس را مهمترین کار در جنگ‌های مدرن خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل با اینفلوئنسر‌های آمریکایی حامی این رژیم تروریستی در شبکه‌های اجتماعی، در جریان سفر او به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل،  جنجال گسترده‌ای به پا کرد.

بر اساس ویدئو‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نتانیاهو با تعدادی از اینفلوئنسر‌های آمریکایی، از جمله دبرا لی، لیزی ساویتسکی، امیلی آستین، شای زابو، هانا فاکنر ، لاتینوزینیشنالیست (The LatinoZionist) و دانیا آونر ملاقات کرد.

در پاسخ به سوال دبرا لی درباره چگونگی افزایش حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل، نتانیاهو بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر‌ها در دسترسی به گروه‌های مختلف تاکید کرد.

نتانیاهو اشاره کرد که سلاح‌های مورد استفاده در جنگ‌ها با گذشت زمان تغییر کرده و دیگر نمی‌توان مانند گذشته با شمشیر و سرباز جنگید. او شبکه‌های اجتماعی را مهم‌ترین فناوری جنگ‌های کنونی توصیف کرد و تصاحب پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک (مستقر در چین) و پلتفرم ایکس (متعلق به شرکت آمریکایی) را مهم‌ترین خرید نامید.

دیدار نتانیاهو با اینفلوئنسر‌ها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و ویدئو‌های این ملاقات بار‌ها در حساب‌های متعدد به اشتراک گذاشته شد. برخی نتانیاهو  را به دلیل تلاش برای تشویق اینفلوئنسر‌ها به انتشار محتوای حامی رژیم تروریستی اسرائیل و احتمال تسلط تل‌آویو بر پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و ایکس مورد انتقاد قرار دادند.

شایان ذکر است که هفته گذشته،  دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در کانال فاکس نیوز اعلام کرد که لری الیسون ، بنیان‌گذار و رئیس شرکت نرم‌افزار پایگاه داده آمریکایی اوراکل و مایکل دل، بنیان‌گذار و رئیس شرکت تولید کامپیوتر و زیرساخت فناوری دل، در اتحاد برنامه‌ریزی‌شده برای خرید تیک‌تاک مشارکت خواهند کرد. او افزود که رابرت مرداک ، بنیان‌گذار و رئیس هیئت مدیره گروه رسانه‌ای نیوز کورپ و پسرش  لاکلان مرداک  نیز در این اتحاد شرکت خواهند داشت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: نخست وزیر اسرائیل ، شبکه های اجتماعی ، تیک تاک
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با اسرائیل را لغو کرد
ترامپ دستور فروش تیک‌تاک را امضا کرد + فیلم
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 66 هزار و 980 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بی بی یابو
دیگه مالکیت سایت و یا مدیریت سایت ها
بدردتون نمیخوره ..چونکه نمیتوانی کسی را گول بزنی
بوی گندتون دنیا را ورداشته ..بیفایده است
تمام مردم دنیا علیه تون شدند ..منتظر کشتی ها لبه دریا بشین...کودک کش و قاتل و جانی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
منفورترین فرد عالم با تکیه بر رسانه های یهود حامی صهیونیست زنده است .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
چین مثل کارخانه جوجه کشی از ساخت وفروش شبکه های اجتماعی سود میبره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر نتانیاهو و ترامپ و گروسی

مرگ بر نتانیابووووو
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
بقدری بوی گندتون بیرون زده که با خرید تمام سایت
نمیتوانی جلوی بوی گندتون را بگیری
قاتل .کودک کش
اب در هاون کوبیدن است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
این جانی .کودک کش خوب میداند که بیش از یک قرن
توانستند با وجود اینکه جرمی نبوده که
در حق فلیسطینی ها انجام ندادند..باشند
و چونکه صاحب رسانه های مهم و معروف در دستانِ
خبیث و شیطانی صهیونیستی است
قسر در رفتند و
خودشان را دمکراتیک ترین رژیم جعلی و تروریستی و نازی و اپارتاید غرب اسیا جا زدند
منفورترین انسان نما .بی بی نتیابوی اهل لهستان
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
الان وقت باز کردن سهام عدالت استانی یا واریز سهام شرکت های سهام عدالت در پرتفوی مردم است . تصمیم را زودتر بگیرید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است. مشخص کنید چه کسانی حقیقی و حقوقی با سرمایه های درشت خود این هفته وارد بورس شده اند و دنبال سود های بادآورده اند . جلوی افزایش سرسام آور نقدینگی را بگیرید.
۱
۳
پاسخ دادن
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
آخرین اخبار
حماس: طرح صلح ترامپ فاقد ضمانت اجرایی و مغایر با منافع فلسطین است
قطر تماس عذرخواهی نتانیاهو را تایید کرد
نتانیاهو از طرح صلح ترامپ حمایت کرد
توهم ترامپ درباره پیوستن ایران به توافق ابراهیم
ادعای ترامپ: به طرحی جدید برای صلح در خاورمیانه نزدیک شدیم
کُشته و زخمی شدن ۱۱ نظامی اسرائیلی در عملیات ترکیبی حماس
واکنش مقامات صهیونیست به عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر
حماس: برای آزادی اسرا در چارچوب توافقی جامع مبنی بر پایان جنگ و خروج اشغالگران از غزه آماده‌ایم
حزب حاکم کارگر انگلیس به پذیرش وقوع نسل‌کشی در غزه رای داد
تظاهرات اسرائیلی‌ها در برابر سفارت آمریکا در تل آویو برای پایان جنگ و آزادی اسرا
عذرخواهی نتانیاهو از امیر قطر بابت حمله به این کشور
کره شمالی: هرگز از انرژی هسته‌ای دست نخواهیم کشید
گزافه گویی تروئیکای اروپا علیه ایران پس از اسنپ بک
ترامپ در استقبال از نتانیاهو: مطمئنم به زودی صلح در غزه برقرار خواهد شد
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل در شرق لبنان
پوتین دستور بزرگترین فراخوان پاییزی خدمت سربازی از سال ۲۰۱۶ را صادر کرد
انگلیس از یک «حادثه» در نزدیکی عدن یمن خبر داد
ترامپ روی فیلم‌های خارجی هم تعرفه بست
تجهیز مرز دوغارون؛ شریان حیاتی صادرات سوخت ایران به افغانستان
ارسال کمک های هند به افغانستان از طریق چابهار
۳ آمریکایی در زندان های افغانستان
مرگ ۵ کودک بر اثر سرخک؛ آغاز کارزار واکسیناسیون گسترده در افغانستان
گفتگوی ترامپ و امیر قطر پیش از دیدارش با نتانیاهو
حبس ابد برای شهروند عراقی به اتهام قاچاق جنگجو به ارتش روسیه
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سرگرفت
کاخ سفید: توافق غزه «بسیار نزدیک» است
قطع سراسری اینترنت فیبر نوری در افغانستان
پوتین قانون خروج از معاهده ضد شکنجه اتحادیه اروپا را امضا کرد
انگلیس تحریم‌های جدید مرتبط با ایران اعمال کرد
مدودف: اروپا توان تحمل جنگ با ما را ندارد