باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشگران دانشگاه بث، از بیش از هزار مرد نظرسنجی کردند تا بفهمند که چرا از خوردن برگر، استیک و کباب لذت می‌برند. نتایج به‌دست‌آمده، ارتباطی را میان مصرف بیشتر گوشت و این تصور که گوشت نماد مردانگی است، آشکار ساخت. دکتر آنایا پروسر، نویسنده این مطالعه، در مقاله‌ای در نشریه کانورسیشن بیان کرده است:

دلایل زیادی وجود دارد که چرا نباید گوشت یا لبنیات بخوریم، مثلاً برای سلامتی یا حفظ محیط زیست. یا ممکن است که از نظر اخلاقی نسبت به مصرف گوشت حیوانات نگران باشیم. با این حال، بسیاری از ما به خوردن گوشت ادامه می‌دهیم، به خصوص مردان که بیشتر از زنان گوشت می‌خورند و کمتر به سراغ رژیم‌های گیاه‌خواری یا وگان می‌روند.

در این پژوهش، تیم تحقیقاتی تلاش کرد که رابطه احتمالی بین مصرف گوشت و دیدگاه‌ها در مورد مردانگی را بررسی کند. آیا طرز فکر شکارچی غارنشین ماقبل تاریخ هنوز در رستوران‌های امروزی و بزم‌های آخر هفته باقی مانده است؟

بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از ۱،۰۷۲ مرد، آنهایی که بیشتر به هنجار‌های سنتی مردانه پایبند بودند، گوشت قرمز و مرغ بیشتری می‌خوردند و کمتر تمایل داشتند که گوشت و لبنیات را از برنامه غذایی خود حذف کنند. برای یافتن دلیل این موضوع، محققان گفت‌و‌گو‌های آنلاین دیگری با مردانی که برنامه غذایی پرگوشتی داشتند، انجام دادند. دکتر پروسر توضیح داد:

در بیشتر موارد، مردان تمایلی نداشتند که درباره نقش جنسیت در خوردن گوشت صحبت کنند یا این ارتباط را به کلی رد می‌کردند.

با این حال، مردان دیگری هم بودند که آشکارا به وجود رابطه بین گوشت و مردانگی اعتراف کردند. برای مثال، یک مرد حدود ۴۰ ساله که در این بحث شرکت کرده بود، گفت:

وقتی با مردان دیگر به رستوران می‌روم، احساس می‌کنم موظفم که یک غذای گوشتی انتخاب کنم. شاید به طور ناخودآگاه، احساس می‌کنم که مجبورم گوشت سفارش بدهم. احتمالاً فکر می‌کنم باید یک استیک یا غذایی سفارش دهم که مردانگی‌ام را نشان دهد. با انتخاب چنین غذایی، احساس امنیت بیشتری می‌کنم تا اینکه بخواهم مثلاً پاستا یا سالاد سفارش دهم. همچنین، پژوهشگران دریافتند مردانی که به گوشت علاقه زیادی دارند، اغلب جایگزین‌های گیاهی گوشت و لبنیات را «غیرطبیعی» می‌دانند. یکی از شرکت‌کنندگان در این باره گفت:

روی بسته‌بندی مرغ فقط نوشته شده مرغ، اما روی جایگزین گیاهی آن ممکن است اسم‌هایی مثل اسید گلیکولیک یا چیز‌های عجیب‌و‌غریب دیگری نوشته شده باشد که اصلاً نمی‌دانم چیست.

در مورد اینکه چه عاملی می‌تواند این دوست‌داران گوشت را وادار کند که گوشت را به طور کامل کنار بگذارند، پاسخ‌ها متفاوت بود؛ از توصیه پزشک به دلیل مشکلات سلامتی گرفته تا پیدا کردن یک گروه دوستی کاملاً جدید. یک مرد گفت:

اگر گوشت را کنار بگذارم، باید دوستانم را عوض کنم. من دوستانی دارم که بدنساز هستند، با هم به باشگاه می‌روند و عاشق تمرینات قدرتی‌اند. بنابراین، باید دوستانم را با کسانی عوض کنم که احتمالاً اهل کشاورزی هستند و به گیاهان علاقه بیشتری دارند.

به طور کلی، محققان به این نتیجه رسیدند که بسیاری از مردان در مقابل وگان شدن مقاومت می‌کنند، زیرا می‌ترسند که این کار بیش از حد «زنانه» به نظر برسد. پژوهشگران در مقاله خود که در ژورنال روانشناسی محیطی منتشر شده، نتیجه‌گیری کردند:

هنجار‌های سنتی مردانه می‌توانند به عنوان مانعی برای مردان، به خصوص آنهایی که به شدت به این هنجار‌ها باور دارند، در پذیرش رژیم‌های غذایی گیاهی عمل کنند.

توصیه‌های ان‌اچ‌اس (سازمان سلامت ملی بریتانیا):

غذا‌ها باید بر پایه سیب‌زمینی، نان، برنج، ماکارونی یا دیگر کربوهیدرات‌های نشاسته‌ای، و ترجیحاً از نوع سبوس‌دار باشند. هر روز حداقل ۵ واحد از انواع میوه و سبزیجات بخورید. تمام میوه‌ها و سبزیجات تازه، منجمد، خشک و کنسرو شده، جزء این واحد‌ها محسوب می‌شوند. وعده‌های غذایی خود را بر پایه سیب‌زمینی، نان، برنج، ماکارونی یا سایر کربوهیدرات‌های نشاسته‌ای، ترجیحاً از نوع سبوس‌دار، قرار دهید. روزانه ۳۰ گرم فیبر مصرف کنید.

این مقدار معادل خوردن هم‌زمان این موارد است:

۵ واحد میوه و سبزیجات،

۲ بیسکویت غلات کامل،

۲ برش نان کامل ضخیم و یک سیب‌زمینی پخته بزرگ با پوست.

مقداری لبنیات یا جایگزین‌های لبنی (مانند شیر‌های گیاهی) مصرف کنید و گزینه‌های کم‌چرب و کم‌شکر را انتخاب کنید.

مقداری حبوبات، ماهی، تخم‌مرغ، گوشت و سایر منابع پروتئینی بخورید (شامل ۲ واحد ماهی در هفته، که یکی از آنها باید ماهی روغنی باشد).

روغن‌ها و چربی‌های غیراشباع را انتخاب کرده و به مقدار کم مصرف کنید.

روزانه ۶ تا ۸ فنجان/لیوان آب بنوشید.

بزرگسالان باید در روز کمتر از ۶ گرم نمک و برای زنان کمتر از ۲۰ گرم و برای مردان کمتر از ۳۰ گرم چربی اشباع شده مصرف کنند.

منبع: روزیاتو