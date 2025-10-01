مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت:توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت مواد بسته بندی احتمال تغییر قیمت وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه قیمت لبنیات تغییری نداشته است، گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت مواد بسته بندی احتمال تغییر قیمت وجود دارد.

به گفته وی، وزارت جهاد به عنوان دستگاه های متولی که تنظیم بازار را در اختیار دارد و از طرفی متولی شیرخام است، باید قیمت محصولات لبنی را همزمان با نرخ شیرخام تعیین می کرد که متاسفانه در این خصوص پاسخگو نیستند.

ظفری ادامه داد: در ابتدا قانون افزایش قیمت لبنیات را عملیاتی نکرده است که براین اساس برخی برندها بدلیل بالارفتن هزینه ها اقدام به افزایش قیمت کردند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه تولید لبنیات از شرایط مساعدی برخوردار نیست، گفت: آمارها حاکی از آن است که تولید لبنیات نسبت به سال قبل کاهش داشته است.