باشگاه خبرنگاران جوان - التهاب ناشی از بیماری لثه میتواند باعث فیبروز قلب، اختلال در سیگنالهای الکتریکی و افزایش خطر فیبروز دهلیزی و سکته شود.
یک مطالعه جدید از دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینای جنوبی نشان میدهد که نخ دندان کشیدن فقط یک بار در هفته ممکن است خطر سکته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
محققان دریافتند افرادی که به طور منظم از نخ دندان استفاده میکنند، به سکته ایسکمیک و کاردیوآمبولیک و همچنین فیبریلاسیون دهلیزی کمتری دچار میشوند.
طبق این تحقیق نخ دندان کشیدن حداقل یک بار در هفته با ۲۱٪ کاهش خطر سکته ایسکمیک، ۴۴٪ کاهش خطر سکته آمبولیک قلبی و ۱۲٪ کاهش خطر فیبروز دهلیزی همراه بود.
التهاب مزمن ناشی از بیماری لثه میتواند به پوشش رگهای خونی آسیب برساند و احتمال لخته شدن خون را افزایش دهد.
نخ دندان کشیدن به مدیریت التهاب مرتبط با تصلب شرایین، وضعیتی که در آن رگهای خونی سخت میشوند و خطر سکته و بیماریهای قلبی را افزایش میدهند، کمک میکند.
این یافتهها ارتباط مهم بین سلامت دهان و دندان و سلامت قلب و عروق را برجسته میکند و بر لزوم بهداشت مناسب دندان به عنوان بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب تأکید میکند.
منبع: اطلاعات آنلاین