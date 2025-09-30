روستای دره اسپر یکی از مقاصد بکر و جذاب گردشگری در استان لرستان است که در ۷ کیلومتری جنوب غربی شهرستان دورود واقع شده و به‌عنوان پایلوت گردشگری روستایی در این شهرستان معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - روستای دره اسپر در دل کوه‌های زاگرس و دره‌ای سرسبز با جنگل‌های بلوط گسترده قرار دارد.

وجود چشمه‌های دائمی و فصلی، رودخانه‌های خروشان و آبشار‌های زیبا مانند آبشار ازنادر (آبشار دره اسپر) از ویژگی‌های برجسته این منطقه است. آبشار ازنادر در دل دره‌ای عمیق و در میان صخره‌های بلند قرار دارد و در فصل بهار جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند. 

روستای دره اسپر به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، ترکیبی از فرهنگ‌های لرستان و استان مرکزی را در خود جای داده است. مردم این روستا به گویش‌های لری بختیاری، لری ثلاثی و لری بالاگریوه صحبت می‌کنند.

از جمله غذا‌های محلی این منطقه می‌توان به خورشت قلیه ترش، شله ماش، سغدو، آش ترخینه، آش گوشت، گوله ریزه، خورشت سیب، آش پرتله، آش کلونک و چزنک رغو اشاره کرد.

 

جاذبه‌های گردشگری

 آبشار ازنادر (آبشار دره اسپر): آبشاری فصلی در دل دره‌ای سرسبز که در فصل بهار جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند. چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی: وجود چشمه‌های متعدد در اطراف روستا، به‌ویژه در فصل بهار، مناظر طبیعی زیبایی را به‌وجود می‌آورد.  

 جنگل‌های بلوط: این جنگل‌ها در تمام طول سال سرسبز هستند و در فصل پاییز با رنگ‌های گرم خود، مناظری دل‌انگیز می‌سازند.

اقامتگاه‌های بوم‌گردی

در روستای دره اسپر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی متعددی وجود دارد که تجربه‌ای نزدیک به طبیعت و فرهنگ محلی را برای گردشگران فراهم می‌کنند. این اقامتگاه‌ها با امکانات مناسب و معماری سنتی، پذیرای مسافران هستند.

برای رسیدن به روستای دره اسپر، ابتدا باید به شهرستان دورود در استان لرستان سفر کنید. از دورود، جاده‌ای آسفالته به سمت روستای دره اسپر وجود دارد که پس از طی حدود ۷ کیلومتر شما را به این روستا می‌رساند.  

بهترین زمان برای بازدید از روستای دره اسپر، فصل بهار است که طبیعت منطقه در اوج زیبایی خود قرار دارد و آبشار‌ها و چشمه‌ها پرآب هستند. فصل پاییز نیز با رنگ‌های گرم برگ‌ها، مناظری دل‌انگیز را به‌وجود می‌آورد.

بعد از ۱۵ سال انتظار؛ هتل بام خرم‌آباد در آسمان شهر می‌درخشد!
