باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس یونس بهاروند مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان در جمع خبرنگاران گفت: نوسازی مدارس در استان لرستان با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و فراهم‌سازی فضا‌های استاندارد برای دانش‌آموزان، در سال‌های اخیر با جدیت پیگیری شده است. این اقدامات در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی و با همکاری خیرین مدرسه‌ساز، نهاد‌های دولتی و مردمی در حال انجام است.

بهاروند افزود: ۱۷۰ مورد از این مدارس در مناطق محروم استان وجود داشتند که سعی بر رعایت عدالت آموزشی شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان گفت: از شهریور سال گذشته تا شهریور امسال ۱۸۹ مدرسه با ۳۴۷ کلاس درس نوسازی شدند.

وی بیان کرد: تا پایان اسفند مشکلات تجهیزات مدارس نوسازی می‌شوند و تجهیز مدارس دولتی برعهده اداره نوسازی استان است و مدارس غیردولتی ضوابط مربوط به خود را دارند.

