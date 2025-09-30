باشگاه خبرنگاران جوان - راسل تی. ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، سالها صرف طراحی طرحهایی برای گسترش قدرت رئیسجمهور و کوچکسازی بوروکراسی فدرال کرده است. اکنون او در حال نزدیک شدن به تحقق این رؤیاست؛ رؤیایی که به گفته منتقدان میتواند کنترل و توازن قدرت در آمریکا را از بین ببرد.
بهار امسال، هنگام آمادهسازی بودجه ۲۰۲۶، تیم او با شگفتی فهمید که تیم کاهشهزینه ایلان ماسک، بدون هماهنگی، بخشهایی از بودجه را حذف کرده است. این مسئله باعث خشم ووت شد. او در جمع همکارانش گفت: «میگذاریم DOGE (وزارتخانهای به ریاست ماسک برای کارایی دولت) همهچیز را به هم بزند و بعد ما تکهها را جمع میکنیم.» البته سخنگوی او این روایت را تکذیب کرد.
ووت که پیشتر هم در دولت اول ترامپ رئیس دفتر بودجه بود، پس از چهار سال «تبعید» در دوران بایدن، در یک ساختمان قدیمی نزدیک کنگره با سقفی پر از کبوتر، به همراه وفاداران ترامپ نقشه بازگشت را طراحی میکرد. او اشتباهات گذشته را مرور کرد و گامهایی برای تقویت قدرت ریاستجمهوری ریخت: امکان قطع هزینهها، اخراج کارمندان، کنترل نهادهای مستقل و کاهش مقررات.
ماسک که بیش از ۲۵۰ میلیون دلار برای انتخاب مجدد ترامپ خرج کرده بود، در ابتدا نفوذ بیشتری داشت؛ اما ووت یک مزیت داشت: او سالها تحقیق و برنامهریزی کرده بود. حالا، پس از سقوط جایگاه ماسک نزد ترامپ، ووت برنامههایش را اجرا میکند: بازگرداندن قدرتهای تضعیفشده پس از نیکسون و تبدیل ترامپ به پادشاه مطلق آمریکا!
تاکتیکهای تهاجمی
نیویورک تایمز نوشت: اکنون، همزمان با نزدیکشدن تعطیلی دولت (بهدلیل نرسیدن به توافق بودجه)، ووت از این بحران بهعنوان فرصتی برای تهدید به اخراج گسترده کارمندان و تعطیلی آژانسها استفاده میکند. او قبلاً موفق شد کنگره را مجبور کند ۹ میلیارد دلار بودجه کمک خارجی و رسانه عمومی را حذف کند؛ که منجر به پایان «شرکت پخش عمومی» شد. همچنین، او با کمک جمهوریخواهان مجلس نمایندگان، قانونی برای کاهش هزینههای بهداشتی و کوپنهای غذا پیش برد.
در حوزه مقررات، ووت با افتخار گزارش داده که ۲۴۵ مقرره در حوزه محیط زیست، سلامت، حملونقل و ایمنی لغو شده است. او حتی بر نهادهایی مثل فدرالرزرو اعمال نفوذ کرده و دستور داده هر اقدامی پیش از اجرا به تأیید دفترش برسد.
بهعنوان رئیس موقت «دفتر حمایت مالی مصرفکنندگان» تقریباً تمام فعالیتهای این نهاد را متوقف کرد و خواست ۹۰ درصد کارکنان را اخراج کند.
هدف اصلی او، به گفته نزدیکانش، ایجاد یک نبرد حقوقی بر سر قدرت کنگره در تخصیص بودجه است؛ نبردی که میتواند به رئیسجمهور اختیار وتوی مستقیم هزینههای مصوب کنگره را بدهد.
اقدام بعدی او، اجرای یک مانور بحثبرانگیز به نام «وتوی جیب» است: حذف ۴.۹ میلیارد دلار بودجه کمک خارجی بدون تأیید کنگره. طبق این روش، اگر کنگره تا پایان سال مالی مخالفت نکند، پول خرج نمیشود. سناتور سوزان کالینز این اقدام را «غیرقانونی» دانسته، اما تاکنون کنگره جلوی آن را نگرفته است.
معمار مورد علاقه جناح راست
برای رهبران جنبش «مگا»، ووت همان «معمار منظم» است که شور این جریان را به سیاست عملی تبدیل کرده است. چارلی کرک، فعال راستگرا که بعدها ترور شد، او را «ستارهای تمامعیار» خوانده بود.
با این حال، متخصصان حقوقی هشدار میدهند که تلاشهای او خطری برای بنیانهای دموکراسی است. الوئیس پاساشوف، استاد حقوق دانشگاه جورجتاون، گفت: «قدرت اصلی کنگره بر رئیسجمهور از طریق بودجه است. اگر این کنترل از بین برود، دیگر هیچ ابزاری برای مهار رئیسجمهور باقی نمیماند.»
ولی ووت نگاه دیگری دارد. او بوروکراسی فدرال را «کارتلی پشت درهای بسته» مینامد که باید مهار شود. به گفته او، «ما قدم به قدم مشغول تخریب دولت اداری هستیم؛ دقیقاً همان کاری که بنیانگذاران آمریکا میکردند.»
او بارها نهادها را با الفاظ تند کوبیده است: وزارت آموزش را به «پروپاگاندای بیداری» متهم کرده، فدرالرزرو را «اشتباهکار دائمی»، وزارت خارجه و آژانس توسعه بینالمللی را «مایه شرمساری» و سازمان مالیات را «ابزاری برای اذیت خانوادههای فقیر» دانسته است. حتی گفته که میخواهد کارمندان دولت را «در حالت شوک و ترس» نگه دارد تا سیستم نتواند دوباره خودش را بازسازی کند.
زندگی شخصی و مسیر سیاسی
ووت در خانوادهای مذهبی و طبقه کارگر در کانکتیکات بزرگ شد. پدرش، کهنهسرباز و برقکار اتحادیه بود، و مادرش معلم مدرسه دولتی. او گفته خانوادهاش بهخاطر «دولت بزرگ» همیشه زیر فشار مالی بودند.
پس از تحصیل در کالج مذهبی «وِیتن» در ایلینوی، وارد واشنگتن شد و برای سناتور جمهوریخواه فیل گرام کار کرد. گرام او را «کارمند فوقالعاده پرتلاش» توصیف کرده است. بعدها ووت در اوج جنبش «تیپارتی»، سیاستگذاری بودجه مجلس نمایندگان را بر عهده گرفت. او حتی مدتی قصد داشت به مدرسه الهیات برود و کشیش شود، اما در ۲۰۱۷ وارد دولت ترامپ شد. در همان زمان، او استدلال میکرد که رئیسجمهور میتواند جلوی هزینههای مصوب کنگره را بگیرد؛ رویکردی که در پرونده تعلیق کمک به اوکراین نقش داشت و به استیضاح ترامپ انجامید.
در دولت بایدن، او اندیشکدهای به نام «مرکز احیای آمریکا» تأسیس کرد و بودجه سایهای ۱۰۴ صفحهای منتشر کرد که خواستار حذف کمکهای خارجی، بهداشتی و تحقیقات علمی بود. او حتی در بحران سقف بدهی، نقش مهمی در برکناری کوین مککارتی از ریاست مجلس داشت. استیو بنن او را «سگ شکاری» نامید؛ کسی که حاضر است بیامان به دشمنان حمله کند.
بازگشت به کاخ سفید
پس از پیروزی دوباره ترامپ، ووت خود را آماده نقشی بزرگتر کرد: استفاده از دفتر بودجه برای رامکردن دولت فدرال. او در پروژه «۲۰۲۵» بنیاد هریتیج نقش کلیدی داشت و دستورهای اجرایی احتمالی برای ترامپ نوشت.
اما در ابتدا، ورود ماسک به واشنگتن باعث تنش شد. ووت با برخی اقدامات شتابزده DOGE (مثل اجبار کارمندان به گزارش هفتگی یا انحلال برخی دفاتر آموزشی) مخالف بود؛ چون به نظرش قانونی نبود یا مانع اجرای درست برنامههای ایدئولوژیک میشد.
پس از کناررفتن ماسک، ووت فرصت بیشتری یافت. او اکنون تیمی ۵۰۰ نفره در ساختمان کناری کاخ سفید را رهبری میکند. بر دیوار دفترش عکس «کالوین کولیج»، رئیسجمهور کوچکدولتخواه، نصب شده است. همسایههایش (بسیاری از کارکنان اخراجشده دولت) روی چمنهایشان نوشتهاند: «ما از کارکنان فدرال حمایت میکنیم.»
اگرچه در حلقه داخلی ترامپ نیست، اما بهعنوان چهرهای وفادار و خبره در کنترل بودجه، مورد احترام رئیسجمهور است. ترامپ هنگام معرفی او نوشت: «راسل دقیقاً میداند چطور دولت عمیق را نابود کند.»
منبع: خبر فوری