باشگاه خبرنگاران جوان - یک عکس ساده از روز اول مدرسه، شاید فقط یک خاطرهٔ شیرین به‌نظر برسد، اما می‌تواند اطلاعاتی را فاش کند که امنیت کودک، خانواده و حتی موقعیت‌های شغلی حساس را به خطر بیندازد. در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از ما بی‌توجه به جزئیات پنهان و پیدای تصاویر، ناخواسته زمینهٔ سوء‌استفاده را فراهم می‌کنیم.

همسرش شغل حساسی داشت. به همین خاطر برای رعایت مسائل امنیتی، با اسم مستعار و عکس گل و بلبل در اینستاگرام فعالیت می‌کرد.اما معلوم نبود چه فعل و انفعالاتی در مغزش رخ داد که عکس دخترکش را در اولین روز مدرسه منتشر کرده بود. ذوق دیدن دخترک در لباس مدرسه و کوله‌پشتی بزرگ صورتی‌اش که او را در پیاده‌رو به یک «کیف متحرک» تبدیل می‌کرد، هوش از سر مادر برده بود. لابد همین باعث شده بود که تمام مناسبات امنیتی و توصیه‌های ایمنی را کنار بگذارد.

انگار یک لحظه فراموش کرد که حتی اگر به خاطر حساسیت شغل همسرش هم نبود، انتشار تصویر چهره و اطلاعاتی (مثل روپوش با اسم مدرسه، تابلوی اسم خیابان و...) که به محل دقیق مدرسه‌ی فرزندش منتهی می‌شود، چه خطراتی می‌تواند برای کودک و خانواده داشته باشد. خطری که حالا می‌توانست عواقبی در سطح ملی داشته باشد!

جزئیات کوچک، تهدیدات بزرگ

این فقط یک لغزش لحظه‌ای نیست. واقعیت این است که بیشتر ما در شبکه‌های اجتماعی همین اشتباه را تکرار می‌کنیم. ذوق ثبت یک لحظه، ما را کور می‌کند و اطلاعاتی را ناخواسته لو می‌دهیم. اطلاعاتی که شاید روح‌مان هم خبر نداشته باشد که در پس یک عکس، به دست کسانی می‌دهیم که نباید!

چندی پیش ویدیویی از یک یوتیوبر ایرانی که در حال تست یک خودرو در منطقه‌ای امنیتی بود، به سرعت فراگیر شد. او در جریان ویدیو، احتمالاً به طور اتفاقی و ناخواسته، تصاویری از سامانه‌های پدافندی را که آنجا بودند منتشر کرد. حالا اطلاعات مربوط به این تجهیزات بدون طبقه‌بندی و با کیفیت بالا در دسترس عموم قرار داشت! اجازه بدهید مسئله را همه‌گیرتر بیان کنیم... یک روپوش می‌تواند اسم مدرسه‌ی فرزندمان را برملا کند، یک تابلوی کوچک در پس‌زمینه‌ی عکس، آدرس خانه را، و یک متادیتای پنهان در فایل عکس، موقعیت دقیق جغرافیایی را. در دنیایی که تهدیدها دیگر فقط فیزیکی نیستند و سایه‌ی سرقت هویت، آزار آنلاین و حتی خطرات امنیتی سنگین‌تر بالای سر ماست، همین عکس‌های ساده و به ظاهر خالی از اطلاعات شخصی و امنیتی می‌توانند به نقطه‌ی آغاز بحران تبدیل شوند.