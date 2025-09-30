باشگاه خبرنگاران جوان - بیل گیتس از زمانی که از سمت مدیریت مایکروسافت، شرکتی که خودش بنیانگذاری کرده بود کنارهگیری کرد، تمرکزش را بر روی فعالیتهای بشردوستانه قرار داد و از طریق بنیاد بیل و ملیندا گیتس در تلاش برای خدمت به بشریت است. این بنیاد هر ساله میلیاردها دلار سرمایه را به پروژههای مهم اختصاص میدهد.
طبق اعلام مجله فوربس، ثروت خالص گیتس ۱۰۵.۸ میلیارد دلار است و جالب اینجاست که داراییهای او بسیار متنوع هستند. بخش مهمی از داراییهای او همچنان به سهام مایکروسافت (MSFT) برمیگردد که ارزش آن حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است؛ باقی ثروت او در حوزههای خصوصی مختلفی ازجمله خرید زمینهای کشاورزی در آمریکا متمرکز است.
گیتس چقدر زمین دارد؟
براساس تخمینهای اخیر، گیتس حدود ۲۷۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در سراسر آمریکا دارد. خود او در جلسه پرسش و پاسخی در ردیت اعلام کرد که مالک حدود ۱/۴۰۰۰ ازکل زمینهای کشاورزی آمریکاست و با توجه به اینکه در آمریکا بیش از ۸۹۳ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد، این عدد منطقی به نظر میرسد.
بهعنوانمثال، گیتس در شش سال اخیر حدود ۱۱۳ میلیون دلار برای خرید زمینهای کشاورزی در ایالت نبراسکا هزینه کرده و حالا در همان ایالت حدود ۲۰ هزار هکتار زمین دارد؛ اما پرسش اصلی این است که چرا بیل گیتس سرمایهگذاری سنگینی در این حوزه داشته؟
سرمایهگذاری مستقیم در زمین کشاورزی
زمین کشاورزی به زمینی گفته میشود که قابلیت کشت و زرع دارد. این نوع دارایی برای کسانی که به دنبال محافظت از سرمایههایشان در برابر دورههای تورمی هستند جذاب به نظر میرسد.
طبق مقالهای که در سال ۲۰۲۳ میلادی در وبسایت Nasdaq منتشر شد، ارزش زمینهای کشاورزی همگام با نرخ تورم رشد میکند. مثلاً ارزش زمینهای کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰.۲ درصد افزایش یافت و این در حالی است که نرخ تورم متوسط آن سال آمریکا ۸ درصد بود.
بااینحال، خرید مستقیم زمینهای کشاورزی هزینه بسیار بالایی دارد. چه برای خرید مزارع کوچک اقدام کنید و چه قصد خرید مزرعه بزرگی را داشته باشید، قیمتها سرسامآور هستند و دریافت تأمین مالی برای این داراییها بهخصوص برای سرمایهگذاران تازهکار یا کسانی که تخصص کشاورزی ندارند، بسیار سخت خواهد بود.
وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و برخی نهادهای دیگر، برنامههایی برای کمک به خرید زمین ارائه میدهند، اما بهطورکلی این بازار بیشتر برای سرمایهگذاران بزرگ و معتبر قابلدسترس است.
همکاری با شرکت FarmTogether
شرکت FarmTogether یکی از راهکارهای جدید برای سرمایهگذاران علاقهمند به زمینهای کشاورزی است که مجموعهای از صندوقها و فرصتهای سرمایهگذاری اختصاصی را برای ورود سرمایهگذاران به زمینهای کشاورزی ارائه میکند.
البته برای استفاده از خدمات FarmTogether باید سرمایهگذار معتبری باشید.
سرمایهگذاری در سهام و ETF های کشاورزی
اگر سرمایهگذار معتبری نیستید هم جایی برای نگرانی نیست؛ چرا که روشهای دیگری هم برای ورود به این حوزه وجود دارد.
سرمایهگذاری در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و سهام شرکتهای کشاورزی (چه شرکتهای تولیدکننده محصولات و چه شرکتهای تأمینکننده تجهیزات و توسعهدهندههای بخش کشاورزی) گزینههای متنوعی به مشتریان ارائه میدهد.
اما انتخاب درست بین انبوه ETF ها و سهام کار سادهای نیست.
