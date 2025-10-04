کاریکاتور روز / به مناسبت «روز جهانی معلم»

پنجم اکتبر هر سال مصادف با ۱۳ مهر ماه از سوی سازمان یونسکو «روز جهانی معلم» اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی ارج نهادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است. پنجم اکتبر هر سال رویدادی جهانی که توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۹۴ راهاندازی شد. با توجه به اینکه معلمان نسلهای آینده را شکل میدهند، تعیین حداقل یک روز در سال برای گفتن «متشکرم» به آنها، کمترین کاری است که میتوان برای بزرگداشت مقام معلم انجام داد. تعلیم و تربیت در جوامع انسانی از جمله اساسیترین و بنیادیترین فعالیت محسوب میشود، و رسالت معلم هدایت در جهت تکامل و آموزش است. در روز جهانی معلم، نگاهی به ایثار معلمان ایرانی میاندازیم که در سختترین شرایط، با از خودگذشتگی، چراغ دانش را روشن نگه داشتند. این معلمان جان بر کف، درس زندگی و مقاومت را در عمل به شاگردان خود آموختند. نقش آنان در ساختن فردای این سرزمین، فراموشنشدنی است. در این روز، سپاس خود را به پیشگاه آنان تقدیم میکنیم. روز جهانی معلم امسال، فرصتی است برای بزرگداشت معلمان ایرانی که با از خودگذشتگی، در خط مقدم آموزش ایستادند و درس ایثار را در عمل به نسل جوان آموختند. این روایت، سپاس از معلمان جان بر کف ایرانی در اقصی نقاط ایران و در روز جهانی معلم است. در آستانه روز جهانی معلم، قلمهای طنزپرداز کاریکاتوریستها به میدان آمدند تا بزرگداشتی ماندگار و تصویری از معلمان ترسیم کنند. این هنرمندان در مجموعهای تأملبرانگیز، از کلاسهای درس تا ایثارهای خاموش معلمان دنیا و ایرانی را به تصویر کشیدهاند. کارتونها نه تنها لبخند که احترامی عمیق بر لب مینشانند و از معلمی میگویند که در سختترین شرایط، نسلها را توانمند ساخت. در این آثار، نقش معلمان به عنوان سازندگان فردای کشور، با زبانی جهانی و بینیاز از ترجمه روایت میشود. این مجموعه تصویری، یادآور میشود که پشت هر خط طنز، و هر اثری داستانی از فداکاری نهفته است. کارتونیستها در مجموعهای جدید، قامت خمیدهی معلمی را ترسیم میکنند که زیرباران مشکلات، همچنان چتر دانش برفراز سر نسلها نگه میدارد. این طرحها، پشت نقاب طنز، گواهی میدهند بر معلمانی که تاریخ سازان بیسروصدی بودند که آینده را در کلاسهایشان ساختند. کارتونها، در این مجموعه و در روز جهانی معلم، از ایثاری میگویند که هرگز در گزارشهای رسمی جا نمیگیرد، اما در حافظهی ملت، تا همیشه، ماندگار میشود. هر جامعه، رشد و شکوفایی خود را مدیون انسانهای فرهیختهای است که با زحمات طاقتفرسای آموزگارانشان رشد کرده و به عرصه رسیدهاند. هدف اصلی از اعلام روز جهانی معلم، معطوف کردن توجهها به جایگاه و نقش بنیادین معلمان در مقوله آموزش است. دولتها باید با بازتعریف مسئولیتها و حقوق معلمان در راستای ارتقای شأن و منزلت آنان تلاش کنند. برای بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش باید ابتدا کیفیت کار و زندگی معلمان، ارتقا یابد و معلمان از جایگاه اجتماعی مناسبتری در جامعه، بر خوردار شوند. آیا میتوان یک معلم را در یک قاب کاریکاتور گنجاند؟ «کاریکاتور روز» پاسخ میدهد. برای پاسداشت مقام معلم، در این گزارش ویژه، هنرمندان کاریکاتوریست، به تقدیر از آموزگاران، برخاستند. امروز و در این گزارش، روز جهانی معلم را، با هنرمندی قلمهای طنز هنرمندان ایرانی و بین المللی، گرامی میداریم.