وی اضافه کرد: این منطقه می‌تواند مقصد نخست گردشگران باشد؛ به‌ویژه برای آن‌هایی که می‌خواهند در کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخ قدم بزنند و فرهنگ زنده را لمس کنند.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت گردشگری اظهار کرد: تبادل تجربه و شبکه‌سازی یکی از نیازهای اصلی توسعه گردشگری منطقه است یونسکو امروز خود را «شبکه شبکه‌ها» می‌داند و تلاش می‌کند تمام بخش‌ها را به هم متصل کند، با توجه به میراث مشترک تاریخی و فرهنگی می‌توان شبکه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف نظیر فرش، هنرهای سنتی و دانشگاه‌ها ایجاد کرد.

ایوبی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه خراسان ادامه داد: در قلب راه ابریشم قرار داریم و این یک برند معتبر جهانی است، در یونسکو بخشی ویژه با عنوان راه ابریشم وجود دارد و باید از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نوروز بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی مشترک ملت‌های منطقه است، پرونده نوروز امروز با مشارکت ۱۳ کشور ثبت جهانی شده است.

ایوبی افزود: اگر چنین میراثی در اختیار غرب بود، با آن جهان را فتح می‌کردند، ما باید توانایی بیان درست را داشته باشیم تا فرهنگ و تاریخ خود را به جهان منتقل کنیم.

وی با اشاره به سابقه درخشان فرهنگی ایران و منطقه اضافه کرد: هزار سال پیش فردوسی در همین سرزمین مسایل اخلاقی و انسانی را مطرح کرد، درحالی‌که همان زمان در اروپا جنگ و کشتار امری عادی بود، حال چگونه ممکن است امروز آنها بخواهند به ما صلح بیاموزند؟ در حالی که ما نوروز را داریم که خود بزرگ‌ترین پیام‌آور صلح است.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: آماده هرگونه تبادل تجربه برای بازشاهستیم؛ امروز تنها در این شهر چهار هزار دانشجوی خارجی حضور دارند و ۲۰ هنرمند ایرانی در ازبکستان برای بازسازی میراث فرهنگی مشغول فعالیت‌ هستند، تلاش می‌شود راه‌های کوتاه، سریع و موثر برای حل مسایل پیدا کنیم.

