فرمانده انتظامی اوز از رفع تصرف ۱۱ هزار و ۵۸۰ متر از اراضی ملی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین محمدی فرمانده انتظامی اوز بیان کرد: برابر گزارش اداره منابع طبیعی مبنی بر تصرف غیرمجاز اراضی ملی توسط عده‌ای از اهالی محل در یکی از بخش‌های این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان به همراه نماینده اداره منابع طبیعی و دادگستری به محل مورد نظر اعزام شدند و حدود ۱۱ هزار و ۵۸۰ متر از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود به حالت اولیه برگردانده و تحویل منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی اوز با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس