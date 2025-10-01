باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توصیه یک پژوهشگر به پژوهشگران دیگری که از کشور مهاجرت می‌کنند + فیلم

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فرهنگ در خصوص مهاجرت پژوهشگران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سعدالله، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فرهنگ با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد مهاجرت پژوهشگران نکاتی بیان‌کرد.

 

 

 

