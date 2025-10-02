باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: در حال حاضر دامداران هرکیلو شیرخام را بالاتر از نرخ مصوب ۲۳ هزارتومان به بهانه چربی بالاتر در اختیار کارخانجات لبنی قرار می دهند.

به گفته وی، افزایش خودسرانه قیمت شیرخام به مرز ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان تحت عنوان چربی بالاتر، مشکلاتی برای تولید ایجاد کرده است.

ظفری با بیان اینکه ثبات قیمتی در بازار لبنیات وجود ندارد، افزود:وزارت جهاد به عنوان متولی امر هیچ گونه اظهار نظری در خصوص افزایش خودسرانه قیمت شیرخام نمی کند و متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر قیمت نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی ادامه داد: کارخانجات لبنی بنگاه اقتصادی است که براین اساس با افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام شده تولید نمی توان انتظار داشت که آنها قیمت محصولات خود را افزایش ندهند، براین اساس برخی برندها قیمت ها را تغییر دادند و مابقی کارخانجات هم افزایش خواهند داد.

وی کمبود نظارت ها را عامل افزایش قیمت لبنیات اعلام کرد و گفت: علی رغم آنکه مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت شیرخام نداریم، در ابتدا دامداران خودسرانه قیمت را افزایش دادند و سپس برخی برندها مبادرت به افزایش قیمت محصولات خود کردند.