باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - آیین افتتاح و بهره‌برداری از ایستگاه تصفیه آب مجتمع آبرسانی معصوم‌آباد شهرستان زیرکوه با حضور امینی فرماندار، توکلی مدیرکل آب و فاضلاب خراسان جنوبی و جمعی مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه برگزار شد.

این طرح به منظور ارتقای کیفیت آب آشامیدنی و حل مشکل شوری و آلودگی آب در روستا، با همکاری شرکت آب و فاضلاب، بخشداری مرکزی، دهیاری معصوم‌آباد و مؤسسه خیریه الزهرا اجرا شد.

بیشتر بخوانید

برای احداث و تجهیز این ایستگاه، ۹ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که از محل منابع دولتی و کمک‌های خیرین تأمین شده است.

با بهره‌برداری از این ایستگاه، ۴۹۵ نفر از اهالی معصوم‌آباد و مناطق تحت پوشش، از آب آشامیدنی سالم و تصفیه‌شده بهره‌مند می‌شوند.