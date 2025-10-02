نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید گوشت قرمز تا پایان سال به ۹۴۰ تا ۹۵۰ هزارتن برسد که براین اساس ۱۰ درصد کسری از طریق واردات تامین می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: بررسی ها حاکی از آن است که افزایش قیمت در حوزه دام سنگین بوده چراکه هزینه های تولید ناشی از رشد ۲ برابری قیمت نهاده و افزایش هزینه کارگری بدلیل خروج اتباع بالا رفته است، البته در شرایط کنونی تناسبی میان افزایش قیمت دام و گوشت بدلیل تعدد واسطه و دلال نیست.

وی متوسط قیمت دام سنگین در سطح کشور را ۳۲۰ هزارتومان و دام سبک ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با احتساب ضریب ۵۰ درصد تبدیل دام به لاشه، قیمت منطقی هرکیلو لاشه گوساله باید ۶۴۰ هزارتومان و لاشه گوسفند با احتساب ضریب ۴۷ درصد ۷۰۰ هزارتومان است.

آزاد با بیان اینکه تناسبی میان قیمت دام زنده و گوشت وجود ندارد، افزود: اختلاف منطقی قیمت لاشه درب کشتارگاه با خرده فروشی ۲۰ درصد است که متاسفانه اختلاف بالاتر است. براین اساس ایجاد زنجیره ها و حذف واسطه ها موجب شده تا قیمت برای مصرف کننده ۳۰ درصد کاهش یابد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۱۰ درصد نیاز گوشت کشور از طریق واردات تامین می شود، افزود: بنابر آمار سال گذشته ۹۲۰ هزارتن گوشت تولید شد، اما امسال به رغم شرایط خشکسالی پیش بینی می شود که تولید گوشت به ۹۴۰ تا ۹۵۰ هزارتن برسد که با احتساب یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن نیاز کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری باید از طریق واردات تامین شود.

به گفته وی، اگر مسئولان به جای حمایت از واردات گوشت و تخصیص ارز به آن از واردات نهاده حمایت می کردند، مشکلات این حوزه مرتفع می شد و شاهد نوسان و التهاب بازار گوشت نبودیم.

آزاد با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد، افزود: اگر نهاده دامی و سرمایه در گردش دامدار تامین شود، نه تنها نیازی به واردات گوشت نداریم، بلکه صادرکننده می شویم. این درحالی است که در شرای کنونی بدلیل عدم تخصیص ارز نهاده، قیمت جو به ۲۰ هزارتومان می رسد و در مقابل مسئولان مجوز ثبت سفارش و واردات گوشت می دهند.

این مقام مسئول جمعیت دام سبک را ۷۰ میلیون راس و دام سنگین ۷ تا ۸ میلیون راس اعلام کرد.