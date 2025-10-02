باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با تنوع اقلیمی، منابع آب سطحی و زیرزمینی، خاک حاصلخیز و پیشینهای دیرین در کشاورزی و دامپروری، همواره بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی در غرب کشور شناخته میشود.
با این حال، ساختار سنتی تولید، خردهمالکی، نبود بازار مطمئن برای فروش محصولات، نوسانات شدید قیمتی و مشکلات ناشی از هزینههای بالای تولید، کشاورزان لرستانی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، کشت قراردادی میتواند بهعنوان راهبردی نوین برای کاهش ریسک تولید و افزایش امنیت غذایی نقشآفرینی کند.
کشت قراردادی توافقی است میان کشاورز و خریدار (اعم از کارخانه، شرکت بازرگانی، صنایع تبدیلی یا دولت) که طی آن کشاورز متعهد به تولید محصولی با کیفیت و مقدار مشخص میشود و خریدار نیز متعهد است محصول را با قیمتی توافقی یا تضمینی خریداری کند. این مدل همکاری میتواند شامل تأمین نهادهها (بذر، کود، سم، ماشینآلات) از سوی خریدار و دریافت خدمات مشاورهای و فنی نیز باشد.
«امیرهوشنگ عصارزاده» نماینده وزیر کار در نشست هماندیشی مشارکت پیرامون صنایع تبدیلی در محل استانداری لرستان گفت: دکتر میدری وزیر کار، بحث اتصال زنحیرههای ارزش در بخش خصوصی را با جدیت در استانها پیگیری میکند.
وی ادامه داد: در لرستان هم این طرح به صورت میدانی و باتوجه ویژه مجموعه مدیریت ارشد لرستان در حال اجراست.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در واقع طرح اتصال این طرح در بانک و وزارتخانه با جدیت پیگیری میشود تا زودتر به نتایج عملیاتی برسد.
عصارزاده افزود: خوشبختانه این اراده برای اجرای طرح در لرستان وجود دارد.
وی ادامه داد: برهمین اساس بانک توسعه تعاون در کنار بانک کشاورزی قرار دارد تا به واسطه ساختاری که در کشور شکل گرفته و با وجود تعاونیهای این حوزه، مفهوم تعاون را در حوزه کشاورزی تقویت کنیم.
وی با اشاره اقدامات صورت گرفته در سطح استان لرستان در این حوزه نیز گفت: درهمین راستا از سه ماه پیش طرح پایلوت شهرستان پلدختر را بررسی کردیم تا اقدامات مناسب با توجه به ظرفیتهای این شهرستان اجرا شود.
عصارزاده افزود: بانکهای توسعه تعاون و کشور در این زمینه در دو قالب تامین مالی برای خرید مستقیم از کشاورز و یا تامین سرمایه و تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی براساس طرح وزارت کار، اقدام میکنند.
وی ادامه داد: براساس تجربیات مختلف در استانهای کشور، اجرای طرح کشت قراردادی نیز یک طرح موفق ایت و باعث میشود که واسطهها حذف شوند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهارکرد: این طرح یک الگوی موفق در کشور است و حضور بخش خصوصی کشور و فعالان حوزه صنایع تبدیلی نشانه عزم جدی برای اجرای این کار در لرستان است و البته نیازمند همکاری استان نیز هست.
عصارزاده افزود: لرستان در این زمینه یکی از استانهای پیشگام است و انشالا نتایجش برای اقتصاد کشور و استان لرستان ملموس خواهد بود.
کشت قراردادی در لرستان میتواند نقطه عطفی در تحول بخش کشاورزی استان باشد. این مدل نه تنها امنیت اقتصادی کشاورزان را تقویت میکند، بلکه به توسعه پایدار روستایی، جلوگیری از مهاجرت، و رشد صنایع تبدیلی منجر خواهد شد.
با این حال، موفقیت آن منوط به اجرای دقیق، همراهی کشاورزان، حمایت قانونی و سرمایهگذاری در زیرساختهاست. اگر این مؤلفهها به درستی مدیریت شوند، لرستان میتواند به الگویی برای اجرای موفق کشت قراردادی در کشور تبدیل گردد.