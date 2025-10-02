فرمانده انتظامی دورود از توقیف تجهیزات حفر چاه غیرمجاز و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "مجتبی نوریان"، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر حفر چاه غیرمجاز در روستایی اطراف دورود، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی سیلاخور دورود پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و یک نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر و یک دستگاه دریل مخصوص حفر چاه عمیق، دینام و تجهیزات حفر چاه کشف کردند.

سرهنگ نوریان در پایان با تاکید بر حفظ منابع طبیعی و خودداری از برداشت بی رویه منابع آبی از شهروندان خواست، هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
