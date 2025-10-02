باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از محلات شهرستان اقدام به فروش و توزیع قرص‌های روانگردان و اعتیادآور در بین جوانان می‌نماید، که رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان ضمن شناسایی محل تردد این شخص و پس از هماهنگی قضایی، موفق به دستگیری این سوداگر مرگ حین فروش قرص‌های اعتیاد آور شدند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در بازرسی به عمل آمده از کیف همراه متهم، یک هزار و ۱۱ عدد انواع قرص‌های اعتیادآور و روانگردان کشف شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف بیل مکانیکی ۱۵۰ میلیاردی فاقد مجوز در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی فاقد مجوز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی اظهار کرد: ماموران انتظامی زرین‌دشت در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: طی هماهنگی قضایی، در بازرسی از این کامیون یک دستگاه بیل مکانیکی به صورت اوراق شده که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش بیل مکانیکی مکشوفه را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سیگار‌های خارجی فاقد مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف انواع سیگار‌های خارجی در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهارکرد: مأموران انتظامی کلانتری "۱۲ فخرآباد" با انجام اقدامات فنی مطلع شدند فردی اقدام به دپوی سیگار در منزل شخصی خود کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: با بررسی بیشتر و طی هماهنگی با مراجع قضایی، در بازرسی از آن منزل یک هزار و ۲۵۰ بوکس سیگار خارجی فاقد مجوز کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارق سابقه‌دار ساختمان‌های نیمه کاره در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار ساختمان‌های نیمه کاره در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی ببان کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ حضرتی قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه متهم در بازجویی به عمل آمده به ۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در سروستان

فرمانده انتظامی شهرستان سروستان از کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در اجرای طرح سرکشی از پارکینگ‌ها و استعلام از وسایط نقلیه توقیفی، ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را کشف کردند.

او با بیان اینکه موتورسیکلت‌ها سابقه سرقت از شیراز، لامرد و فسا دارند، گفت: اموال مکشوفه تحویل مالباختگان شد و تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد.

کشف مواد مخدر در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: راننده دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

دستگیری سارق تجهیزات الکترونیکی در خرمبید

سرپرست انتظامی خرمبید از دستگیری سارق حرفه‌ای سابقه‌دار در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا برزین اظهار داشت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت در خرمبید، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند در این خصوص یک نفر سارق را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ برزین با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به ۲ فقره سرقت تجهیزات الکترونیکی اعتراف کرد، گفت: سارق پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

دستگیری سارق با ۴ فقره سرقت احشام

فرمانده انتظامی فراشبند از دستگیری یک نفر سارق احشام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح حوزه استحفاظی، مامورین پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در این خصوص یک نفر سارق را شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

او با اشاره به اینکه متهم در بازجویی صورت گرفته به ۴ فقره سرقت احشام اعتراف کرد، گفت: سارق برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.