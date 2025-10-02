باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - زعفران، این ادویه کمیاب و ارزشمند، سال‌هاست به عنوان «طلای سرخ» شناخته می‌شود.شرایط خاص اقلیمی، خاک حاصلخیز و آب و هوای کوهستانی لرستان، بستری مناسب برای کشت زعفران فراهم آورده و کشاورزان این خطه توانسته‌اند محصولی با کیفیت و عطر و رنگی متمایز تولید کنند.

لرستان با داشتن ارتفاعات زاگرس، آب‌وهوای سرد و نیمه‌خشک، و خاکی سبک و آهکی، شرایطی کم‌نظیر برای کشت زعفران دارد. زعفران نیاز به آب کمی دارد و همین ویژگی، آن را به محصولی سازگار با شرایط کم‌آبی بدل می‌کند. در سال‌های اخیر بسیاری از کشاورزان لرستانی با تغییر الگوی کشت، به سمت زعفران روی آورده‌اند و محصولی به‌دست آورده‌اند که از نظر رنگ‌دهی، عطر و طعم، قابل رقابت با زعفران خراسان به‌حساب می‌آید.

اهمیت اقتصادی

زعفران از ارزشمندترین محصولات صادراتی ایران است. ورود لرستان به این عرصه می‌تواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند. بسیاری از روستا‌های لرستان که با مشکل بیکاری و مهاجرت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اکنون با کشت زعفران توانسته‌اند درآمدی پایدار کسب کنند. زعفران، علاوه بر ارزش بالای صادراتی، نیاز به زمین کم و سرمایه‌گذاری اولیه محدود دارد، اما سود قابل توجهی را نصیب کشاورزان می‌کند.

با وجود ظرفیت‌های بالای لرستان در تولید زعفران، این حوزه با چالش‌هایی نیز روبه‌روست. نبود صنایع بسته‌بندی مدرن، ضعف در بازاریابی و صادرات مستقیم، و عدم آشنایی کافی کشاورزان با شیوه‌های نوین کشت، از جمله موانعی هستند که می‌توانند جلوی شکوفایی این طلای سرخ را بگیرند. در مقابل، اگر دولت و بخش خصوصی با ایجاد تعاونی‌ها، آموزش کشاورزان و راه‌اندازی برند‌های معتبر اقدام کنند، زعفران لرستان می‌تواند جایگاه مهمی در بازار داخلی و جهانی به‌دست آورد.

هویت فرهنگی و برند‌سازی

زعفران لرستان تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه می‌تواند به نمادی از هویت و اصالت این سرزمین بدل شود. پیوند زعفران با آیین‌ها، غذا‌ها و مهمان‌نوازی ایرانی، فرصتی است تا لرستان با معرفی این محصول، در عرصه ملی و جهانی بدرخشد. برندسازی «زعفران لرستان» می‌تواند علاوه بر اقتصاد، در حوزه گردشگری کشاورزی نیز تأثیرگذار باشد.

زعفران لرستان فرصتی تازه برای توسعه کشاورزی، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های پنهان این استان است. اگر این مسیر با برنامه‌ریزی درست، آموزش تخصصی، حمایت‌های دولتی و بازاریابی بین‌المللی همراه شود، لرستان می‌تواند در کنار خراسان، نام خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید زعفران ایران تثبیت کند.