تیم فوتسال بانوان مس کرمان با نتیجه قاطع ۵ بر صفر سپاهان اصفهان را مغلوب کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0633 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0642\u0627\u0637\u0639 \u06f5 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u063a\u0644\u0648\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n\n\n