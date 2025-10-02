تیم فوتسال بانوان مس کرمان با نتیجه قاطع ۵ بر صفر سپاهان اصفهان را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -در دیداری در سالن تلاش کرمان، تیم فوتسال بانوان مس کرمان با نتیجه قاطع ۵ بر صفر سپاهان اصفهان را مغلوب کرد.

برچسب ها: فوتسال بانوان ، مس کرمان
