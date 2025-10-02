باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هزاران نفر در پاریس، پایتخت فرانسه برای اعتراض به سیاست اقتصادی امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به خیابان‌ها آمدند.

هزاران معترض به سیاست‌های اقتصادی مقامات فرانسوی، در تظاهرات بزرگی در پاریس با شعار «همه‌چیز را محاصره کنیم» شرکت کردند. این تظاهرات در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی از میدان ایتالیا آغاز شد و به سمت میدان وُوبان، واقع در نزدیکی کاخ اَنولید (Invalides)، حرکت کرد.

شرکت‌کنندگان شعارهایی، چون «امانوئل مکرون استعفا کن»، «پول برای کارگران» و «مالیات بر ثروتمندان بزرگ برای بخش خدمات دولتی» سر می‌دادند. در طول راهپیمایی، صدای مواد منفجره شنیده شد.

از پنج‌شنبه گذشته، سراسر فرانسه شاهد اعتراضات گسترده‌ای است که توسط بزرگترین اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده و خواستار پاسخ‌های صریح دولت در خصوص سیاست مالی هستند. بر اساس اظهارات اتحادیه‌ها، انتظار می‌رود حدود ۲۵۰ اعتراض مختلف در سراسر کشور با مشارکت حدود ۳۵۰ هزار نفر برگزار شود.

همچنین، در ۱۸ سپتامبر گذشته نیز سراسر فرانسه شاهد تظاهرات و اعتصابات گسترده علیه اقدامات ریاضتی پیشنهادی دولت در سایه کسری بودجه و بدهی‌های هنگفت بود. بنا بر اعلام مقامات، بیش از ۵۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند، در حالی که آمار اتحادیه‌ها حاکی از شرکت بیش از یک میلیون نفر بود.

یک هفته قبل از آن، در ۱۰ سپتامبر، فرانسه شاهد اعتراضات گسترده با شعار «همه‌چیز را محاصره کنیم» بود. به گفته وزارت کشور، حدود ۲۰۰ هزار نفر در صد‌ها اعتراض در سراسر کشور شرکت کردند و برخی تظاهرات به درگیری با پلیس کشیده شد و صد‌ها نفر بازداشت شدند.

شایان ذکر است که در ژوئیه گذشته، فرانسوا بیرو، نخست‌وزیر وقت فرانسه، پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۶ را ارائه داد که در آن مقامات قصد داشتند به جای ۴۰ میلیارد یورو، ۴۳.۸ میلیارد یورو در سرفصل‌های بودجه صرفه‌جویی کنند.

طبق برنامه دولت، حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی با تورم مرتبط نخواهد بود و بودجه هیچ وزارتخانه‌ای افزایش نخواهد یافت، به جز وزارت دفاع که به دلیل «وخامت اوضاع» امنیتی در جهان، ۳.۵ میلیارد یورو اضافی دریافت خواهد کرد.

منبع: آر تی