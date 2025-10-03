باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه گفت: این از آن سوال‌هایی است که برمی‌گردد به ساختار اداری و اجرایی کشور البته اینکه CFT تصویب شده یکسری ملاحظاتی دارد و در FATF پذیرفته نمی‌شود، چون آنها هر ملاحظه‌ای را قبول نمی‌کنند لذا این برمی‌گردد به ساختار حکمرانی کشور البته بنده موافق نیستم که وارد CFT شویم، اما آن‌قدر می‌گذاریم بگذرد که می‌شود نوشدارو پس از مرگ سهراب اگرچه قبل از اسنپ‌بک هم مصوب می‌کردیم همین اتفاقات می‌افتاد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: معتقدم که CFT هیچ مشکلی را از ما حل نمی‌کند و با یکسری ملاحظاتی تصویب شده که آنها ملاحظات ما را اصلاً قبول نمی‌کنند و به فرض اینکه آنها ملاحظات ما را هم قبول می‌کردند، همان اتفاقاتی که برای ما افتاده دوباره می‌افتاد یعنی اسنپ‌بک را فعال می‌کردند، حمله نظامی می‌کردند و کارهای خودشان را انجام می‌دادند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نکته اینجاست که اگر یک زمانی بر فرض محال می‌گفتند اگر CFT و پالرمو تأیید می‌شد، در یکسری مسائل در عرصه‌های مختلف برای شما گشایش‌هایی حاصل می‌شد که این برمی‌گردد به ساختار اداری فشل ما چون وقتی چیزی قرار است مصوب شود در گیرودار کارهای اداری قرار می‌گیرد مثلا در بحث پهپادها چند وقت است که از جنگ می‌گذرد؟، اما تازه ما از شورای نگهبان عودت داشتیم که ایرادات آن برطرف شود لذا ساختار اداری ما بسیار فشل است و این مسائل را ایجاد می‌کند.

صمصامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به کدام قوانین داخلی استناد و CFT را تصویب کرد، گفت: الان دقیقا نمی‌دانم مجمع تشخیص چه قوانین داخلی را برشمرده، اما بحث این است که به ‌هرحال یک ساختاری داریم که اگر بخواهیم هر اطلاعاتی را بدهیم شاید امنیت ملی کشور مخدوش شود و اینها ملاحظاتی است که در آن ارتباطاتی که می‌خواهیم از طریق CFT برقرار کنیم ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آنها در بحث پولشویی می‌گویند اگر به هر نوع تراکنش مالی شک کنیم که بر فرض می‌خواهد به تروریسم کمک کند باید اطلاعاتش را به ما بدهید؛ آنها از جبهه مقاومت به‌عنوان تروریست نام می‌برند درحالی‌که طبق قوانین ما آنها تروریست نیستند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: CFT و پالرمو خیلی داستان داشته و ماجرایش خیلی کش‌وقوس داشته چون یک‌بار مجلس دهم آن را مصوب کرد سپس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که مجمع تشخیص آن را نپذیرفت و بعد دوباره آقای روحانی رفت از رهبر انقلاب اجازه گرفت که دوباره در مجمع تشخیص بررسی شود و در مجمع تشخیص هم درگیر مرور زمان شد و بیش از یک سال طول کشید و مجمع تشخیص دیگر صلاحیت نداشت که مجدد رفتند از رهبر انقلاب اجازه گرفتند که در مجمع بررسی شود لذا در مجمع هم این‌جوری نبود که صددرصد با آن موافق باشند بنابراین الان که مشروط به یکسری از رعایت قوانین داخلی شده، به‌دلیل همین مسائل بوده است.

صمصامی گفت: از آنجایی که بنده عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیستم، نمی‌دانم چه کسی رای مثبت و چه کسی رای منفی داده، اما تصویب CFT به اصرار آقای پزشکیان بوده است.