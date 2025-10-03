انجمن گردشگردی غذا وخوراک ایران امروز درکرمان وباصرف صبحانه خوشمزه، کار خود را آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد- صبح جمعه است وفرصت استراحت وطبخ غذای مورد علاقه خانواده، دعوتی از انجمن خوراک وهمچنین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کرمان دریافت کردم مبنی برصرف صبحانه و معرفی انجمن گردشگری غذا وخوراک، جاذبه غذا هر انسانی را به سوی خود می‌کشد ومن راهی تالار بهارستان می‌شوم جایی که آقای رحمتی از مدیران شهری سابق کرمان وهمسرش مدیریت محیط پر ازگل و گیاه وطراوت صبح گاهی را برعهده دارند.

فضای زیبا وبرخورد خوب کارکنان باعث شاد بودن فضای پذیرایی می شود.

میهمانان تازه رسیده‌اند وبه سالن اصلی صرف صبحانه دعوت می‌شوند، منوی انتخابی است وهرکسی بشقاب به دست راهی صف طویل ظروف خوشمزه ومعطر غذا‌های سرد وگرم ویژه صبحانه می‌شود.

از انواع املت‌های ایرانی وخارجی که گزینه انتخابی اول اغلب میهمانان است تا خوراک‌های گرم مانند عدسی وحلیم وتخم مرغ نیمرو وآب پز تاصبحانه‌های رژیمی مانند جودوسر ونان‌های تازه محلی وفانتزی تا نوشیدنی‌های خنک و داغ و غذا‌های بی ربط به صبحانه مانند ماکارونی ولازانیا وبرش‌های فست فودی همه با نام خود در لیست صبحانه هستند.

جوانتر‌ها بشقاب‌ها را پر ازانواع غذا‌هایی که می‌خواهند آن را تست کنند کرده‌اند ومسن تر‌ها بعضا با احتیاط ازچندنوع غذای مرتبط دربشقاب و دیس‌های خود کشیده‌اند و فضای شاد صبحانه خوردن دسته جمعی همراه با موزیک ونور ملایم صبح گاهی برقرار است.

عباس رحمتی که زمانی شهرداریکی از مناطق کرمان بود حالا در قامت یک ایرانگرد وکسی که درمجموعه‌های گردشگری کرمان صاحب ایده است درجایگاه قرار می‌گیرد ودلیل غیبت‌های خود از جمع کرمانی‌ها وچاپ کتابی نفیس از تجربه‌های سفر ۴ ساله خود به ۳۱ استان و ۳۹۰ روستا و ۴۰۰ واندی شهر کشورخبر می‌دهد.

صبحانه سرو شده و هنوز افراد کنار میزبرای گوشه خالی معده خود دنبال حلوا و چای تازه دم ونسکافه هستند.

وی که حالا مدیریت مجتمع گردشگری است، می‌گوید: ۴ سال است با خانواده تصمیم گرفتیم تمام شهر‌های استان وکشور را سفرکرده و درنهایت گزارش‌های سفر درقالب کتاب هدیه کنیم به مردم ایران که تاکنون به ۳۱ استان سفر کردیم و ۳۱۹ شهرستان ازمجموع ۴۷۰ شهرستان و ۹۳۰ شهر از مجموع ۱۲۷۰ شهر کشور را رفتیم وهمه گزارش و فیلم‌ها را دسته بندی کرده و به زودی کتاب دیجیتال را آماده می کنیم.

وی افزود: هرشهر و روستایی غذای مورد علاقه خودشانرا دارند وبعضا این غذا جنبه دارویی دارد، ماحصل این سفر‌ها این بود که درمجموعه گردشگری بهارستان سه شنبه شب‌ها معرفی یکی از غذا‌های ایران را داریم که غذا‌های ایران را به مردم استان معرفی کنیم درنتیجه این برنامه‌ها به فکر افتادیم انجمن گردشگری غذا و خوراک را ایجاد کنیم و خوشبختانه با همکاری دوستان درکانون گردشگری واتومبیلرانی استان هم اکنون انجمن ثبت شده امروز رونمایی ازلوگوی انجمن و عضوگیری از آن است.

وی از کاشت درخت در تمام این سفر‌ها برای قدردانی ازخاک و آب خبرداد وگفت: اولین درخت را درکنار مقبره خواجوی کرمانی در شیراز کاشتیم و تمام درختان بعدی نیز بیاد مشاهیر استان کرمان غرس شده وهمه درختان دارای کیوآرکد اختصاصی هستند که می‌تواند مخاطب را به سایتی که معرفی این مشاهیر وزندگی نامه آنان درآن منتشر شده لینک داده شوند.

در ادامه مهدی ایرانمنش دبیر کانون گردشگری و اتومبیلرانی کرمان به جایگاه آمد و درمیان هیاهوی خوشمزه وعطر املت وچای وادویه‌های معطر درخصوص این انجمن گفت: گردشگری غذا در دنیا خیلی مطرح است کشور‌های مختلف ورودکردندما نیز فرهنگ غنی درگذشته درحوزه غذا‌های مختلف هرمنطقه از کشورمان داشتیم که به دنبال احیا فرهنگ غذا هستیم.

وی به تلاش‌های اتاق بازرگانی برای راه اندازی کانون گردشگری غذا اشاره کرد وگفت: درنشستی که به همین منظور برگزار شد و با هم اندیشی با دوستان حوزه گردشگری؛ انجمن گردشگری غذا و خوراک ایران را بنا نهادیم.

ندانظامی مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری کرمان نیز دراین مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای معرفی فرهنگ غذا‌های سنتی واصیل ایرانی وکرمانی، گفت: بحث خوراک، بحث توجه به هویت وتاریخ واصالت‌های گذشتگان وتلاش زنان کشورمان برای سالم نگه داشتن ارکان خانواده است.

وی تصریح کرد: از راه اندازی این انجمن و تلاش برای معرفی ظرفیت‌ها وریشه‌های تاریخی قدردانی می‌کنم وامیدوارم درحوزه گردشگری خوراک وغذا‌های محلی ظرفیت‌های استان معرفی شوند.

در ادامه لوگوی انجمن رونمایی شد وعملا انجمن گردشگری غذا وخوراک ایران از کرمان فعالیت خود را آغاز کرد.

هنوز میهمانانی هستند که به تالار صبحانه وارد می‌شوند و عوامل پذیرایی نیز مرتبا ظروف سرو غذا را پر ازخوراکی‌های خوشمزه وچشمک زن می‌کنند تا ساعتی اعضای خانواده و دوستان ومدعوین درکنار هم شاد باشند.

استفاده ازغذا‌های پاییزه وسالم ونیز توجه به نان‌های محلی دراین مراسم جای قدردانی داشت، اما ازجمله نکاتی که این انجمن باید روی آن در بدو امر کار کند

توجه به مدیریت مصرف موادغذایی و جلوگیری از اسراف است موضوعی که متاسفانه جدی گرفته نمی‌شود وحجم زیادی از مواد غذایی سالمی که با رنج زیادی ترکیب و تبدیل به خوراک خوشمزه‌ای شده است روانه سطل زباله می‌شود.

ازنکات نه چندان خوشایند دیگر استفاده ازغذا‌های بدون استاندارد اولیه پخت وصرفا برای پرطمطراق نشان داده فضا بود که خوراک‌های رژیمی و املت‌های فرانسوی وترکی ولازانیا در سفره صبحانه وصله ناجوری از این جنس بودند.

اما حرکت جالب برای عضوگیری انجمن وبرگزاری برنامه‌های ترکیبی شاد مانند سفر‌های خانوادگی به مناطق مختلف استان برای معرفی جاذبه‌ها وفرهنگ‌های فراموش شده آن نکته بسیار زیبایی است که امیدواریم درادامه راه انجمن شاهد آن باشیم.

از تالار پذیرایی خارج می‌شویم هنوز عوامل پذیرایی درحال طبخ وتهیه مواد غذایی مورد نظر برای میهمانان هستند انواع سبک‌های صبحانه و خوراکی که نعمت‌های الهی برسفره خوراک ما هستند یکجا جمع شده وتمام ذائقه‌ها را اقناع می‌کنند.