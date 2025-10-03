باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های آمریکایی و فیلم‌های در حال گردش در شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه ستون‌های دود بر فراز پالایشگاه نفت شورون در جنوب کالیفرنیا پس از گزارش‌هایی از یک انفجار سر به آسمان کشید.

کلیپ‌های ویدیویی که توسط ساکنان ال سگوندو — حومه ساحلی در چند مایلی جنوب فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس — به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شد، یک گوی آتشین عظیم را نشان می‌داد که با صدای غرش بلند و طولانی از پالایشگاه بالا می‌رفت.

«کریس پی منتل»، شهردار ال سگوندو، به گفته شبکه تلویزیونی محلی K-CAL News درست قبل از ساعت ۲۳:۰۰ (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ)، گفت که مقامات هیچ گزارشی از تلفات جانی دریافت نکرده‌اند.

به نقل از پی منتل، علت آتش‌سوزی هنوز نامشخص است.

«هالی میچل»، ناظر شهرستان لس‌آنجلس، به این رسانه گفت که تیم‌های آتش‌نشانی آتش را به یک منطقه از پالایشگاه محدود کرده‌اند و ساکنان نیازی به تخلیه ندارند.

میچل گفت: «آتش تحت کنترل درآمده است و هیچ دلیلی برای هشدار در ال سگوندو یا مناطق اطراف وجود ندارد.»

دفتر مطبوعاتی «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، در ایکس گفت که او «از حادثه در پالایشگاه ال سگوندو شورون در شهرستان لس‌آنجلس مطلع شده است.» این بیانیه افزود: «دفتر ما به طور همزمان با آژانس‌های محلی و ایالتی برای محافظت از جامعه اطراف و تضمین ایمنی عمومی هماهنگی می‌کند.»

به گزارش لس‌آنجلس تایمز، شعله‌های آتش در ساعت پس از اولین گزارش انفجار در حدود ساعت ۰۴:۳۰ به وقت گرینویچ، به میزان قابل توجهی فروکش کرد، اما شعله‌ها و دود تا کیلومتر‌ها در سراسر خلیج جنوبی قابل مشاهده باقی ماند.

شورون در وبسایت خود گفته است که تأسیسات ال سگوندو بزرگترین پالایشگاه نفت در ساحل غربی آمریکاست که روزانه بیش از ۲۷۶،۰۰۰ بشکه نفت خام پردازش می‌کند.

خبرگزاری فرانسه با مقامات لس‌آنجلس برای اظهارنظر تماس گرفته است.

منبع:خبرگزاری فرانسه