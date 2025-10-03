تیم‌های آتش‌نشانی آتش عظیم در یک پالایشگاه شورون در حومه لس‌آنجلس را تحت کنترل درآوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رسانه‌های آمریکایی و فیلم‌های در حال گردش در شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه ستون‌های دود بر فراز پالایشگاه نفت شورون در جنوب کالیفرنیا پس از گزارش‌هایی از یک انفجار سر به آسمان کشید.

کلیپ‌های ویدیویی که توسط ساکنان ال سگوندو — حومه ساحلی در چند مایلی جنوب فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس — به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شد، یک گوی آتشین عظیم را نشان می‌داد که با صدای غرش بلند و طولانی از پالایشگاه بالا می‌رفت.

«کریس پی منتل»، شهردار ال سگوندو، به گفته شبکه تلویزیونی محلی K-CAL News درست قبل از ساعت ۲۳:۰۰ (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ)، گفت که مقامات هیچ گزارشی از تلفات جانی دریافت نکرده‌اند.

به نقل از پی منتل، علت آتش‌سوزی هنوز نامشخص است.

«هالی میچل»، ناظر شهرستان لس‌آنجلس، به این رسانه گفت که تیم‌های آتش‌نشانی آتش را به یک منطقه از پالایشگاه محدود کرده‌اند و ساکنان نیازی به تخلیه ندارند.

میچل گفت: «آتش تحت کنترل درآمده است و هیچ دلیلی برای هشدار در ال سگوندو یا مناطق اطراف وجود ندارد.»

دفتر مطبوعاتی «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، در ایکس گفت که او «از حادثه در پالایشگاه ال سگوندو شورون در شهرستان لس‌آنجلس مطلع شده است.» این بیانیه افزود: «دفتر ما به طور همزمان با آژانس‌های محلی و ایالتی برای محافظت از جامعه اطراف و تضمین ایمنی عمومی هماهنگی می‌کند.»

به گزارش لس‌آنجلس تایمز، شعله‌های آتش در ساعت پس از اولین گزارش انفجار در حدود ساعت ۰۴:۳۰ به وقت گرینویچ، به میزان قابل توجهی فروکش کرد، اما شعله‌ها و دود تا کیلومتر‌ها در سراسر خلیج جنوبی قابل مشاهده باقی ماند.

شورون در وبسایت خود گفته است که تأسیسات ال سگوندو بزرگترین پالایشگاه نفت در ساحل غربی آمریکاست که روزانه بیش از ۲۷۶،۰۰۰ بشکه نفت خام پردازش می‌کند.

خبرگزاری فرانسه با مقامات لس‌آنجلس برای اظهارنظر تماس گرفته است.

منبع:خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: پالایشگاه شورون ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در منطقه ساراتوف
ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در حملات روسیه به کی‌یف آسیب دید
آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت جنوب روسیه در پی حمله پهپادی اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
نمیدنم چرا از بعضی آتیش گرفتنا چرا اینقدر خوشحال میشم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
نمیدنم چرا از بعضی آتیش گرفتنا چرا اینقدر خوشحال میشم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
اتش خداست که به جان شون افتاده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
چاه کن .توی چاه افتاد
الحمدالله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۱۳ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
زیاد شاد نشید این دوباره می خواد به یه جای حمله کنه خودش آتیش زده بندازه گردن آن کشوری که می خواد بهش حمله کنه که احتمالا ونزوئلا است ۱۱ سپتامبر یادتون رفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
چاه نکن بهر کسی اول خودت
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
بهتر
نابود شه این مملکت کفر
مرگ بر آمریکا
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
شتر در خواب بیند پنبه دانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
جهنم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
بدرک
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۱ مهر ۱۴۰۴
بدرک
۰
۱۵
پاسخ دادن
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس غزه
۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
یونیسف: وضعیت مادران و نوزادان غزه هرگز بدتر از این نبود
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
نخست وزیر کانادا به کاخ سفید بازمی‌گردد
نامزدی یک یهودی سوری-آمریکایی برای انتخابات سوریه
آخرین اخبار
موافقت مشروط حماس با طرح آتش‌بس غزه
۱.۳ میلیون نظامی آمریکایی به دلیل تعطیلی دولت حقوق نگرفته‌اند
حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را ارائه کرد
نامزدی یک یهودی سوری-آمریکایی برای انتخابات سوریه
تظاهرات هزاران نفر در برلین علیه جنگ با روسیه
فعال ترکیه‌ای ادعای اسرائیل درباره ناوگان صمود را بی‌اساس خواند
کشته شدن ۴ نفر در پی حمله هوایی آمریکا به سواحل ونزوئلا
مشاهده پهپاد‌های ناشناس در آسمان بلژیک
گفتگوی تلفنی اردوغان و ترامپ؛ بررسی روابط دوجانبه و وضعیت غزه
۱۱ ایراد بزرگ طرح آمریکا از نظر کارشناسان سازمان ملل
سیل شدید در بلغارستان سه کشته برجای گذاشت
مقر جدید ناتو در فنلاند ۲۰۰ کیلومتر با روسیه فاصله دارد
یونیسف: وضعیت مادران و نوزادان غزه هرگز بدتر از این نبود
نخست وزیر کانادا به کاخ سفید بازمی‌گردد
ترامپ: حماس تا روز یکشنبه به طرح جدید درباره غزه پاسخ دهد
آسیب تعطیلی دولت آمریکا به اوکراین: کمک‌های نظامی متوقف شد
تعطیلی دولت آمریکا؛ گروگان‌گیری سیاسی و ضربه به مردم
مکرون: نیروی مسلح آینده فرزندانمان را تضمین می‌کند
روسیه بزرگ‌ترین حمله خود به شبکه گاز اوکراین را انجام داد
فضاسازی مقام صهیونیست علیه ایران
بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار ناوگان صمود توسط رژیم اسرائیل
پاکستان: طرح ترامپ، طرح ما نیست
فرانسوی‌ها خواستار پیوستن پاریس به شکایت ضد اسرائیل شدند
پلیس منچستر: یک کشته در حمله به کنیسه احتمالاً بر اثر تیراندازی مأموران بوده است
سیستم‌های ارتباطی میدان نبرد آمریکا آسیب‌پذیر هستند
چین خواستار تضمین ارسال کمک‌های انسانی به غزه شد
رادریک بالفور: اعلامیه بالفور هرگز خواستار ایجاد «دولت اسرائیل» نبود
تحریم فرهنگی اسرائیل توسط بیش از ۳۰۰ نهاد فرهنگی هلندی و بلژیکی
بن‌گویر با برچسب تروریستی به فعالان بشردوست، قانون‌شکنی می‌کند
وزیر خارجه ایرلند: مأموریت ناوگان صمود کاملاً صلح‌آمیز است