باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی-شهردار زرند در جلسهای با مجری پروژه «پلاکگذاری هوشمند کدپستی» و نصب پلاک تلفیقی پستی و شهری (طرح جینف)، از آغاز مراحل اجرایی این پروژه مهم خبر داد.
شهردارگفت: این طرح طرحی با برآورد نصب ۵۰ هزار پلاک و هزینه بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان که گره دیرینه شهروندان، بهویژه ساکنان شهرکهای اقماری را در نشانیگذاری دقیق و خدماترسانی شهری میگشاید.
علی ضیاءالدینی شهردار زرند افزود: در نشستی کاری با مجری پروژه، ابعاد و اهمیت طرح ملی–شهری جینف را بررسی کردیم پروژهای که بهزودی اجرا میشود، پاسخی عملی به سالها دغدغهمندی و مطالبه گری شهروندان از شهرداری خواهد بود.
علی ضیاءالدینی یادآور شد این پلاکها بهصورت تلفیقی، هم شماره شهری و هم کدپستی استاندارد را در یک تابلو واحد ارائه میدهند.
وی افزود اجرای این پروژه، ضمن ارتقای کیفیت خدماترسانی، به رفع مشکلات دیرینه درنشانییابی، ارسال مرسولات پستی و امدادرسانی فوری کمک خواهد کرد.
شهردار زرند در پایان، ضمن مهم و ضروری برشمردن نقش همشهریان در اجرای موفق این پروژه، آن را گامی بهسوی شهری مدرن و منظم دانست و ابراز امیدواری کرد پس از اجرای آن، تمامی مناطق شهری به نظم مکانی و آدرسیابی دقیق برسند.