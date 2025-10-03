باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، امروز جمعه فاش کرد که طرح ۲۰ ماده‌ای اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد غزه، این هفته با پیش‌نویس پیشنهادی گروهی از کشور‌های مسلمان همخوانی ندارد.

اسحاق دار به قانونگذاران پاکستانی در پارلمان اطلاع داد که اصلاحاتی در این طرح انجام شده است. اظهارات دار مشابه اظهارات او در روز سه‌شنبه است، زمانی که گفت طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه غزه «طرح ما نیست».

او سه‌شنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت: «این طرح ما نیست که برای آنها فرستاده‌ایم. برخی از حوزه‌های کلیدی وجود دارد که می‌خواهیم آنها را پوشش دهیم، اگر پوشش داده نشوند، پوشش داده خواهند شد.»

او این طرح را «با فرمول ارائه شده توسط گروه کشور‌های اسلامی» که با رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند، سازگار نیست.

شایان ذکر است که پاکستان به همراه هفت کشور عربی و اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی با ترامپ شرکت کردند، جایی که رئیس جمهور آمریکا طرح خود را برای پایان دادن به حمله رژیم تروریستی اسرائیل به غزه مورد بحث قرار داد.

منبع: الشروق