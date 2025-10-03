باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هنری حمرا، شهروند سوری-آمریکایی و پسر آخرین خاخامی که در دهه نود قرن گذشته سوریه را ترک کرد، در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان نامزد شده است تا به این ترتیب، اولین نامزد از جامعه یهودیان پس از حدود ۷۰ سال باشد.

مقامات دولت تحریرالشام در دمشق در حال آماده‌سازی برای تشکیل اولین پارلمان در روز یکشنبه هستند و نامزدی حمرا یک گام جدی برای جامعه یهودیان سوریه محسوب می‌شود؛ جامعه‌ای که تعداد اعضای آن از زمان آغاز درگیری اعراب و رژیم تروریستی اسرائیل و مهاجرت‌های پی در پی به‌تدریج کاهش یافته است.

فوریه گذشته، حمرا (۴۷ ساله) به همراه پدرش در اولین سفر علنی یهودیان سوری پس از سرنگونی بشار اسد، از دمشق بازدید کرد. این در حالی است که پدر بشار اسد، یعنی حافظ اسد، محدودیت‌های شدیدی بر تردد و مسافرت یهودیان تا اوایل دهه نود اعمال کرده بود.

امروز جمعه، در محله «حارة الیهود» در دمشق، پوستر‌های انتخاباتی حاوی تصویر حمرا با پس‌زمینه پرچم سوریه مشاهده شد که روی آن عبارت «نامزد دمشق برای عضویت در مجلس خلق سوریه» درج شده بود.

نوار نجمه، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، گفت: «هنری حمرا یک نامزد رسمی است و برنامه انتخاباتی خود را مانند هر نامزد دیگری اعلام کرده است.»

نام حمرا در فهرستی شامل ۱۵۷۸ نامزد به چشم می‌خورد که ۱۴ درصد آنها زن هستند و برای کسب ۲۱۰ کرسی مجلس رقابت می‌کنند. بر اساس مکانیسم تعیین شده در اعلامیه قانون اساسی، ابومحمد الجولانی، رئیس سوریه در دوره انتقالی و سرکرده شبه نظامیان تحریرالشام یک‌سوم اعضا را منصوب می‌کند، در حالی که هیئات‌های منطقه‌ای بقیه اعضا را انتخاب می‌کنند.

منبع: الجزیره