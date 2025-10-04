به گفته یک مقام حماس، مصر میزبان یک گفتگوی درون‌فلسطینی درباره وحدت فلسطین و آینده غزه، از جمله اداره نوار غزه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد حماس روز شنبه اعلام کرد که مصر پس از موافقت این گروه با آزادی اسرا تحت طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا کنفرانسی برای گروه‌های فلسطینی ترتیب خواهد داد تا درباره آینده نوار غزه پس از جنگ تصمیم‌گیری شود.

این مقام به خبرگزاری فرانسه گفت: «مصر میزبان یک گفتگوی درون‌فلسطینی درباره وحدت فلسطین و آینده غزه، از جمله اداره نوار غزه خواهد بود.»

حماس روز جمعه اعلام کرد که تحت طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد خواهد کرد، اما به موضوع خلع سلاح و بیرون رفتن این گروه از سرزمین فلسطینی پس از پایان جنگ نپرداخت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

