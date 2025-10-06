ائتلاف بین المللی ناوگان دریایی آزادی صمود اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی صبح روز یازدهم مهر ماه ۱۴۰۴ آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمکهای غزه را که شامل کمکهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو بود را توقیف کرد. فعالان حاضر در کشتی «مارینت»، که در چارچوب تلاش برای شکستن محاصره غزه همراه با ناوگان الصمود حرکت میکرد، اعلام کردند که یک کشتی جنگی رژیم صهیونیستی مسیر آنها را مسدود کرده است. ناوگان صمود در گزارشی رسمی اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی صبح امروز آخرین کشتی باقیمانده از ناوگان کمکهای غزه را توقیف کرد و اکنون تمامی ۴۲ کشتی این ناوگان را توقیف کرده است. تظاهرات گسترده ضدصهیونیستی در سراسر جهان علیه راهزنی دریایی تل آویو علیه ناوگان کمکهای بشر دوستانه صمود انجام شده است. کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که تعدادی از سرنشینان بازداشتشده ناوگان صمود از زمان بازداشت خود، اعتصاب غذای نامحدود اعلام کردهاند. دهها هزار معترض در سراسر اروپا نیز تجمع کردهاند تا خواستار اقدام قویتر علیه نسلکشی رژیم اشغالگر در غزه شوند. ناوگان جهانی «صمود» در عربی به معنای پایداری و استقامت است. بزرگترین کاروان دریایی بشردوستانهای است که جهان تا به امروز به خود دیده، متشکل از بیش از ۵۰ کشتی و قایق کوچک و بزرگ، حامل صدها فعال حقوق بشر، پزشکان، خبرنگاران، هنرمندان و داوطلبان از ۴۴ کشور جهان. این کاروان که از بنادر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، تونس و مالزی به راه افتاده بود و نهتنها محمولههای غذایی، دارویی و بهداشتی را به سوی غزه حمل میکند، بلکه نمادی از بیداری وجدان جهانی در برابر محاصره رژیم صهیونیستی بر این نوار باریک است. هدف اصلی این ابتکار، نه تنها رساندن کمکهای فوری، بلکه جذب توجه جهانی به محاصره غزه و جنایات سیستماتیک رژیم صهیونیستی بود. اکنون اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در توقیف ناوگروه صمود، موجی از خشم و محکومیت را در سطح جهانی برانگیخته است. رهبران و مقامات برجسته، این اقدام را نقض آشکار حقوق بینالملل، دزدی دریایی و تروریسم دولتی توصیف کردهاند. گروههای مختلف فلسطینی نیز به جنایت رژیم صهیونیستی در حق کاروان صمود واکنش نشان دادند. در همین رابطه جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که توقیف کشتیهای کاروان صمود توسط نیروی دریایی رژیم اشغالگر و بازداشت فعالان و روزنامهنگاران همراه آنها، یک جنایت آشکار، دزدی دریایی و تروریسم دریایی علیه غیرنظامیان است که به پرونده سیاه جنایات این رژیم افزوده میشود. از منظر سیاسی این ناوگان نمونهای از همبستگی جهانی و قدرت سازمان دهی مدنی است که میتواند به الگوی مشابهی در دیگر مناطق بحران زده جهان تبدیل شود. موفقیت یا شکست ناوگان جهانی صمود پیامدهای مهمی برای دیپلماسی بین المللی حقوق بشر و جنبشهای مدنی خواهد داشت. ناوگروه صمود نه تنها کمکهای مادی، بلکه روحیه مقاومت و هویت جهانی همبستگی را به غزه میرساند. اکنون توقیف وحشیانه کشتیها توسط رژیم صهیونیستی، چهره واقعی اشغالگری را برملا میکند و جهان را به سوی همراهی و همبستگی بیشتر با مردم فلسطین سوق میدهد.