باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سفیر قزاقستان در ایران، اونتالاپ اونالبایف گفت: استان لرستان ظرفیت‌های خوبی در حوزه گردشگری دارد و یکی از تمدن‌های تاریخی به شمار می‌آید. این استان سرسبز است و منابع آب زیادی دارد.

وی با اشاره به بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان افزود: این استان فرصت‌ها و پتانسیل‌های بی‌شماری در بخش‌های مختلف دارد.

اونالبایف اظهار کرد: موضوعات متعددی در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات، کشاورزی، سنگ و ساختمان‌سازی مطرح شد. همچنین می‌توان در زمینه پزشکی نیز همکاری‌های خوبی داشت.

او ضمن دعوت از فعالان اقتصادی استان تصریح کرد: از سرمایه‌گذاران لرستانی دعوت می‌کنم به کشور قزاقستان بیایند و در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.

چالش‌های صادرات لرستان

محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت:یکی از اهداف ما گسترش بازارهای صادراتی است تا بتوانیم با افزایش حجم مبادلات تجاری، نقش پررنگی در رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم استان داشته باشیم

وی ادامه داد: به این دلیل که هنوز نتوانستیم بخش عمده‌ای از کالاهای تولیدی استان را به خارج از کشور صادر کنیم، اکثر واحدهای صنعتی لرستان با ظرفیت پایین کار می‌کنند.

نقش همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها

خاکی با اشاره به محدودیت‌های موجود در سال‌های اخیر افزود: با توجه به اینکه این محدودیت‌ها بیشتر شده است، ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند کمک کند و اثر منفی تحریم‌ها را کاهش دهد. کشور قزاقستان نیز ارتباط خوبی با ایران دارد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: ۵ قلم عمده‌ صادر شده به قزاقستان در لرستان هم تولید می‌شود. به همین دلیل از سفیر قزاقستان دعوت کردیم به استان بیاید تا ظرفیت‌های صادراتی این کشور را بهتر بشناسیم.

وی اضافه کرد: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور نیز صحبت‌هایی انجام شده و قزاقستان در حوزه معدن و سنگ، کشوری قوی است. سرمایه‌گذاران لرستانی می‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.