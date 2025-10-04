باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مودی مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: استان به دلیل وسعت زیاد، سومین استان پهناور کشور محسوب می‌شود و با داشتن مرز مشترک با افغانستان، دارای ظرفیت بالایی در ترانزیت و صادرات است. همچنین، این استان به لحاظ طول راه‌ها، ششمین استان کشور است. تکمیل زیرساخت‌ها در محور‌های استان از اولویت‌های اصلی توسعه حمل و نقل است.

او افزود: با عبور دو کریدور اصلی و وجود اتصالات مرزی متعدد در استان، تکمیل کریدور‌ها اصلی‌ترین اولویت اعلام شده است؛ سه هدف محوریِ تکمیل کریدور‌ها و بزرگراه‌های اصلی که از استان عبور می‌کنند؛ اتصال معبر‌های مرزی به شبکه بزرگراهی کشور و اتصال تمامی مراکز شهرستان‌ها به شبکه بزرگراهی در این مورد دنبال می‌شود.

مودی بیان کرد: بر این اساس، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند دوم در سطح استان تعریف شده که عمده آنها دارای ردیف ملی مستقل در قانون بودجه هستند. از این میزان، حدود هزار کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و حدود ۴۵۰ کیلومتر نیز در دست اجرا است. با تکمیل این ۴۵۰ کیلومتر، کریدور‌های اصلی شمال به جنوب استان تقریباً کامل شده و معبر‌های مرزی به شبکه بزرگراهی متصل می‌شوند که نیاز‌های ضروری استان را برآورده می‌کند. مابقی پروژه‌ها پس از اتمام این فاز آغاز خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: در زمینه اولویت‌گذاری در محور‌های کلیدی؛ محور بیرجند-زاهدان اولویت اصلی تکمیل را به خود اختصاص داده است؛ تکمیل محور دیهوک-راهور در همین دولت و محور سربیشه-درح نیز در برنامه تکمیلی قرار دارد.

او عنوان کرد:همچنین، با توجه به اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر‌ها رخ می‌دهد، تکمیل این گلوگاه‌ها با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در دستور کار است.

مودی تصریح کرد: اتصال معبر ماهیرود به شبکه راهی اصلی کشور افغانستان یکی از محور‌های مهمی است که در سطح ملی پیگیری می‌شود؛ محور ماهیرود حدود دوسوم جمعیت و بازار هدف افغانستان در محدوده فراه را پوشش می‌دهد و می‌تواند مسیر ترانزیت را به شکل قابل توجهی کوتاه‌تر کند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: این محور در سال‌های گذشته رها شده بود، اما با پیگیری استاندار، آسفالت آن دوباره آغاز شد. از مجموع ده و نیم میلیون یوروی تخصیصی اولیه، یک و نیم میلیون یورو محقق شده است. از ۵۳ کیلومتر باقی‌مانده، ۳۰ کیلومتر آسفالت شده و ۲۳ کیلومتر دیگر نیز عملیات زیرسازی را پشت سر گذاشته است.

بیشتر بخوانید

او گفت: در محور سربیشه به درح، طرح تکمیل باند دوم در حال اجرا است؛ از ۱۲۰ کیلومتر، ۳۸ کیلومتر تکمیل و بهره‌برداری شده است؛ اتصال کامل به شهر درح اولویت اصلی بوده و برنامه تکمیل آن تا سال آینده در دستور کار قرار دارد.

مودی افزود: سایر محور‌های محلی و ترانزیتی مانند یزدان، اتصال به دوقارون، محور بیرجند-اسدیه، بهره‌برداری قطعه‌ای از مرز به سمت بندان و نهبندان از سمت نهبندان و زابل نیز از دیگر اقدامات در دست اجرا هستند.

تلاش‌ها برای افزایش اعتبارات و تکمیل پروژه‌های عمرانی در استان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: اولویت تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفته است. در سال گذشته، با تلاش‌های صورت گرفته، اعتبارات با افزایش قابل توجهی مواجه شد، به طوری که پایه اعتبارات ۲.۰۱ برابر افزایش یافت. این پیگیری‌ها برای جذب اعتبارات امسال نیز ادامه دارد.

مودی بیان کرد: تمامی اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها برای شش ماهه ابتدایی امسال به صورت صد در صد تخصیص یافته است؛ در شش ماه اول، همزمان با اجرای اعتبارات سال ۱۴۰۳، تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۰ کارگاه عمرانی در سطح استان فعال هستند؛ برنامه امسال این است که حدود ۱۳۰ کیلومتر باند دوم به بهره‌برداری برسد که در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او عنوان کرد: عمده عوامل بروز تصادفات در راه‌های استان شامل عوامل انسانی (مانند خواب آلودگی) و وضعیت راه‌ها تشخیص داده شده است.

مودی تصریح کرد: برای محور بیرجند-دیهوک - طبس، برنامه‌ریزی شده است که امسال یک سوم باقی‌مانده این محور تکمیل شود.