تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس با حضور امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی، فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس، حجتالاسلام برهانینسب، هماهنگ کننده عقیدتی سیاسیهای ارتش در منطقه فارس، جمعی از فرماندهان، مسئولان و پیشکسوتان در تالار امام خمینی (ره) مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نزاجا برگزار شد.
امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی، فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، تاج افتخار و سرمایههای معنوی بیبدیل کشور هستند.
او با تأکید بر ضرورت مطالعه و مرور خاطرات دوران دفاع مقدس توسط نسل جوان تصریح کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، ادای دین به فداکاریها و جانفشانیهای آنان و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت است.
امیر رضایی با بیان این که هر گامی که در مسیر ارج نهادن به یادگاران دفاع مقدس برداشته شود، در واقع تقویت روحیه ملی و انسجام اجتماعی است، خاطرنشان کرد: آموزههای هشت سال دفاع مقدس، چراغ راه نیروهای مسلح و ملت ایران در مواجهه با تهدیدات امروز و فرداست.
در پایان این مراسم، پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس با اهدای هدایا و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.
منبع: روابط عمومی ارتش