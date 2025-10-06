دولت هند در حال بررسی امکان خرید پنج سامانه پدافند هوایی S-400 Triumf دیگر از روسیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابعی در محافل دفاعی گزارش داد که دولت هند در حال بررسی امکان خرید پنج سامانه پدافند هوایی S-400 Triumf دیگر از روسیه است.

طبق اعلام این نشریه، قرار است این هفته جلسه‌ای بین نمایندگان وزارت دفاع هند و همتایان روسی آنها برای بحث در مورد تولید مشترک یا خرید مستقیم سامانه‌های موشکی زمین به هوای S-400 برگزار شود. هدف از این کار تقویت بیشتر قابلیت‌های دفاعی هند است.

در این گزارش آمده است که هند برای تضمین محافظت در برابر حملات احتمالی در امتداد خط ساحلی این کشور که بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد و برای پر کردن شکاف‌های موجود در شبکه پدافند هوایی در منطقه فرماندهی شمالی به پنج سامانه دیگر از این نوع نیاز دارد.

انتظار می‌رود این توافق بین‌المللی قبل از ورود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به هند در اوایل دسامبر برای شرکت در اجلاس سالانه روسیه و هند تصویب شود.

منبع: تاس

