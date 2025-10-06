دیدار سرپرست وزارت صنعت طالبان با سفیر ترکیه با تاکید بر توسعه روابط

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سفیر ترکیه در کابل درباره توسعه روابط تجاری و ترانزیتی گفت‌وگو کرد.

نورالدین عزیزی در این دیدار با جنک اونال، سفیر ترکیه، بر توسعه تجارت دوجانبه، تسهیل ترانزیت و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان تأکید کرد.

سفیر ترکیه نیز به صورت رسمی از سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) که در ماه نوامبر در استانبول برگزار می‌شود، دعوت کرد.

همچنین دعوت از عزیزی برای حضور در نمایشگاه حلال ۲۰۲۵ در استانبول از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.