سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در دیدار با سفیر ترکیه در کابل بر توسعه روابط تجاری و تسهیل ترانزیت تأکید کرد. در این دیدار، سفیر ترکیه از عزیزی برای شرکت در نشست وزیران تجارت سازمان اکو در استانبول دعوت رسمی به عمل آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با سفیر ترکیه در کابل درباره توسعه روابط تجاری و ترانزیتی گفت‌وگو کرد.

نورالدین عزیزی در این دیدار با جنک اونال، سفیر ترکیه، بر توسعه تجارت دوجانبه، تسهیل ترانزیت و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان تأکید کرد.

سفیر ترکیه نیز به صورت رسمی از سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان برای شرکت در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی (ایکو) که در ماه نوامبر در استانبول برگزار می‌شود، دعوت کرد.

همچنین دعوت از عزیزی برای حضور در نمایشگاه حلال ۲۰۲۵ در استانبول از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، ترکیه ، تجارت با افغانستان
خبرهای مرتبط
روسیه:
در حال توسعه روابط با طالبان هستیم
نشست دوجانبه افغانستان و قزاقستان برگزار شد
مجاهد:
کشورها در روابط با افغانستان مانع تراشی می کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت ترامپ همان دولت بوش است؛ جنگ‌طلب و مهاجرستیز
بازگشت فعالان ایتالیایی ناوگان صمود در میانه شکایت از رفتار توهین‌آمیز صهیونیست‌ها
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه؛ «صلح»‌ی که بوی اشغال می‌دهد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
ترامپ: مذاکرات با حماس مثبت و به سرعت در حال انجام است
مسکو میزبان نشست چهارجانبه درباره افغانستان و نشست فرمت مسکو
شهادت حدود ۲۰ هزار کودک در جنگ اسرائیل علیه غزه
تجهیز نخستین مرز ایران و افغانستان به سامانه بیومتریک برای اتباع خارجی
آلمان از فعالان بازداشت‌شده در زندان اسرائیل بازدید کرد
آخرین اخبار
دیدار سرپرست وزارت صنعت طالبان با سفیر ترکیه با تاکید بر توسعه روابط
رهبر کره شمالی خواستار تقویت نیروی دریایی شد
تاپی محور رایزنی مقامات طالبان و ترکمنستان
حضور افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی غذای هند با حمایت سازمان ملل
هند خرید پنج سامانه پدافند هوایی S-400 دیگر از روسیه را بررسی می‌کند
نصب پناهگاه‌های جدید در ایلات برای مقابله با عملیات‌های یمنی
مسکو میزبان نشست چهارجانبه درباره افغانستان و نشست فرمت مسکو
ترامپ: مذاکرات با حماس مثبت و به سرعت در حال انجام است
۲۰ زخمی درپی تیراندازی در سیدنی
شهادت حدود ۲۰ هزار کودک در جنگ اسرائیل علیه غزه
آلمان از فعالان بازداشت‌شده در زندان اسرائیل بازدید کرد
تجهیز نخستین مرز ایران و افغانستان به سامانه بیومتریک برای اتباع خارجی
دولت ترامپ همان دولت بوش است؛ جنگ‌طلب و مهاجرستیز
طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه؛ «صلح»‌ی که بوی اشغال می‌دهد
بازگشت فعالان ایتالیایی ناوگان صمود در میانه شکایت از رفتار توهین‌آمیز صهیونیست‌ها
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
العربیه: حماس جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی را آغاز کرده است
رسانه‌های عربی: حماس پیش از مذاکرات، فهرست درخواست‌های خود را ارائه کرد
ترامپ: تقریبا همه با طرح آتش‌بس غزه موافقت کرده‌اند
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید