باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- احمد احمدپور گفت: این میزان کشت محصولات گلخانهای توسط ۷ هزار و ۲۰۰ بهرهبردار از نیمه دوم شهریور امسال آغاز شده است.
وی افزود: عملیات آمادهسازی شامل ضدعفونی خاک، اصلاح و پوششدهی پلاستیک سازه گلخانهها، آمادهسازی بستر کشت، بهسازی سیستم آبیاری و استخرهای ذخیره، تعمیر و تجهیز سیستمهای گرمایشی و مخازن سوخت است.
احمد پور بیان داشت: مرحله کاشت یکی از مهمترین مراحل تولید محصولات گلخانهای محسوب میشود و پیشبینی میشود امسال بیش از ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای از جمله خیارسبز، گوجهفرنگی، بادمجان، فلفل و توتفرنگی در منطقه جنوب کرمان تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور و احتمال قطعی برق در ابتدای فصل کشت که نهالها نیاز به آبیاری مداوم دارند، توصیه میشود گلخانهداران حتماً واحدهای خود را به موتور برق مجهز کنند تا از خسارت ناشی از تنش آبی جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تأکید کرد: با توجه به اجرای مسیر لوله گاز در برخی مناطق، از امسال به گلخانههایی که در مسیر این لوله قرار دارند، سهمیه گازوئیل تخصیص داده نخواهد شد و لازم است برای گرمایش واحدهای خود از گاز طبیعی استفاده کنند.