رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شاهین مستوفی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴۴۶ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفت اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۴۲۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و ۲۱۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در نیمه اول سال جاری بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال (۱۱.۲ همت) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۹۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۵۰۰ هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است گفت: در این راستا بیش از ۳ هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۶۳۵ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۶۲۷ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۵۹۴ مؤدی در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

منبع: سازمان امور مالیاتی کشور

