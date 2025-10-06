باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حالی که رسانه‌های اسرائیلی تلاش می‌کنند مسئله اسرا را به‌عنوان تنها ابزار فشار حماس جلوه دهند، یک تحلیلگر اردنی هشدار داد که حماس هر لحظه می‌تواند با ۴ برگ برنده راهبردی، معادلات را بر هم بزند.

بی‌تردید رژیم صهیونیستی تلاش دارد که جهانیان را متقاعد کند که مسئله اسرا تنها ابزار فشار در دست جنبش حماس است تا عمداً بر دیگر ابزارهای مقاومت چشم ببندد. ابزارهایی که می‌توانند در هر لحظه معادلات را بر هم بزنند و ورق را برگردانند. بسام روبین، سرتیپ بازنشسته اردنی، در تحلیلی که در روزنامه رأی الیوم منتشر کرده، در این خصوص نوشت: رژیمی که مرتکب جنایات شده و خانه‌ها را بر سر ساکنانش ویران کرده، به خوبی دریافته که نتوانسته غزه را شکست بدهد و مقاومت هنوز کارت‌های برنده بسیاری در اختیار دارد.

نخستین کارت، توان نظامی است. زرادخانه موشکی حماس با وجود محاصره و بمباران همچنان پابرجاست، تونل‌ها خواب را از چشمان اشغالگران ربوده‌اند و این موضوع، توانمندی‌های رژیم را در وضعیت فرسایشی دائمی قرار داده و جبهه داخلی‌اش را بر لبه آتشفشانی خاموش‌نشدنی نگه می‌دارد.