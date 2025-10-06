باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حالی که رسانههای اسرائیلی تلاش میکنند مسئله اسرا را بهعنوان تنها ابزار فشار حماس جلوه دهند، یک تحلیلگر اردنی هشدار داد که حماس هر لحظه میتواند با ۴ برگ برنده راهبردی، معادلات را بر هم بزند.
بیتردید رژیم صهیونیستی تلاش دارد که جهانیان را متقاعد کند که مسئله اسرا تنها ابزار فشار در دست جنبش حماس است تا عمداً بر دیگر ابزارهای مقاومت چشم ببندد. ابزارهایی که میتوانند در هر لحظه معادلات را بر هم بزنند و ورق را برگردانند. بسام روبین، سرتیپ بازنشسته اردنی، در تحلیلی که در روزنامه رأی الیوم منتشر کرده، در این خصوص نوشت: رژیمی که مرتکب جنایات شده و خانهها را بر سر ساکنانش ویران کرده، به خوبی دریافته که نتوانسته غزه را شکست بدهد و مقاومت هنوز کارتهای برنده بسیاری در اختیار دارد.
نخستین کارت، توان نظامی است. زرادخانه موشکی حماس با وجود محاصره و بمباران همچنان پابرجاست، تونلها خواب را از چشمان اشغالگران ربودهاند و این موضوع، توانمندیهای رژیم را در وضعیت فرسایشی دائمی قرار داده و جبهه داخلیاش را بر لبه آتشفشانی خاموشنشدنی نگه میدارد.
دومین کارت فشار، جایگاه حماس در عمق عربی و اسلامی است. هر راهپیمایی در پایتختها و هر شعار علیه اشغالگری، سیلیای است بر صورت دولتهای ناتوان یا همدست با اسرائیل. حماس یک سازمان منزوی نیست، بلکه مسئلهای است که در دل میلیونها نفر جای دارد. هرکس گمان کند میتواند این شعار را خاموش کند، در توهم است و همانطور که وزیر خارجه اردن گوشزد کرده، «مقاومت یک اندیشه است.ناداف إیال روزنامهنگار اسرائیلی نیز امروز اذعان کرد که «حماس ناپدید نخواهد شد؛ این جنبش مردمی، ریشهای عمیق در افکار عمومی فلسطینیان دارد».
به باور بسام روبین، سومین کارت، اتحادهای منطقهای است. مقاومت بخشی از محوری است که از تهران تا صنعا موجودیت خود را تثبیت کرده است. این محور تنها با حرف و کلام نمیجنگد، بلکه ابزارهای بازدارندهای در میدان دارد که رژیم اشغالگر پیش از هرگونه گسترش تجاوز، هزار بار به آنها فکر میکند.
این سرتیپ بازنشسته تصریح کرد که شاید خطرناکترین کارت برای اسرائیل، مظلومیت فلسطینیان باشد. تصاویر غزه، جهانیان را رسوا و دروغ مدافعان حقوق بشر را برملا میکند. خون کودکان و فریاد زنان به سلاحی سیاسی تبدیل شده که رژیم اشغالگر را در همه محافل بینالمللی دنبال میکند و چهرهاش را در سراشیبی سقوط قرار داده است.
وی در خاتمه گوشزد کرد که اسرا کارت بسیار مهمی برای حماس هستند، اما تنها کارت موجود نیستند. حماس ابزارهایی فراتر از آن دارد و رژیم اشغالگر میداند که هرگونه تلاش برای فریب یا دور زدن، با پاسخی سخت مواجه خواهد شد که او را از محاسباتش پشیمان میکند. مقاومت فقط چند کارت فشار نیست، بلکه ارادهای آهنین و ایمانی راسخ است که باور دارد این دشمن تنها زبان زور میفهمد.
منبع: فارس