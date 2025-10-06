به نقل از منابع آمریکایی، تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، نسبت به تبعات گسترده گسترش هوش مصنوعی و اتوماسیون در ساختار اقتصادی این کشور هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا ممکن است طی دهه آینده، تا ۱۰۰ میلیون شغل را به‌دلیل پیشرفت سریع فناوری‌های نوین از دست بدهد.

این گزارش که توسط کمیته سلامت، آموزش، کار و بازنشستگی سنا تهیه شده، حاکی از آن است که اغلب صنایع و مشاغل سنتی آمریکا، از رستوران‌های فست‌فود گرفته تا حسابداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در معرض تهدید جدی هوش مصنوعی قرار دارند.

تحلیل منتشرشده، از یک دگرگونی خطرناک در بنیان‌های اقتصاد آمریکا پرده برمی‌دارد که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به بیکاری گسترده و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.