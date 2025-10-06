دموکرات‌های سنا هشدار دادند پیشرفت سریع فناوری‌های نوین می‌تواند تا پایان دهه آینده، موجی از بیکاری و بی‌ثباتی اجتماعی در آمریکا ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارشی هشدارآمیز، دموکرات‌های سنای آمریکا اعلام کردند که هوش مصنوعی و فناوری‌های خودکار تا پایان دهه آینده می‌توانند بیش از ۱۰۰ میلیون شغل را در این کشور از بین ببرد.
 
به نقل از منابع آمریکایی، تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، نسبت به تبعات گسترده گسترش هوش مصنوعی و اتوماسیون در ساختار اقتصادی این کشور هشدار داده است.بر اساس این گزارش، آمریکا ممکن است طی دهه آینده، تا ۱۰۰ میلیون شغل را به‌دلیل پیشرفت سریع فناوری‌های نوین از دست بدهد.این گزارش که توسط کمیته سلامت، آموزش، کار و بازنشستگی سنا تهیه شده، حاکی از آن است که اغلب صنایع و مشاغل سنتی آمریکا، از رستوران‌های فست‌فود گرفته تا حسابداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در معرض تهدید جدی هوش مصنوعی قرار دارند. تحلیل منتشرشده، از یک دگرگونی خطرناک در بنیان‌های اقتصاد آمریکا پرده برمی‌دارد که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به بیکاری گسترده و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود.
 
برنی سندرز، سناتور سرشناس آمریکایی و یکی از چهره‌های اصلی پشت این گزارش، سرمایه‌داران بزرگ و غول‌های فناوری را متهم کرده که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، دست به آغاز نوعی «انقلاب صنعتی جدید» زده‌اند که هدف آن کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش سودهای انحصاری است؛ حتی اگر به قیمت نابودی میلیون‌ها شغل با درآمد مناسب تمام شود. سندرز هشدار داده که اقتصاد آمریکا به‌تدریج به بازاری تبدیل می‌شود که کنترل آن نه در دست مردم، بلکه در اختیار الگوریتم‌ها و سرمایه جهانی‌شده قرار دارد.در بخش دیگری از این گزارش، نقش منفی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ نیز مورد توجه قرار گرفته است. به‌گفته نویسندگان گزارش، سیاست‌های سهل‌گیرانه و حمایت از شرکت‌های فناوری بزرگ، منجر به تسلط لابی‌های تکنولوژی بر مقررات‌گذاری شده و فضا را برای اخراج‌های گسترده در شرکت‌هایی نظیر "آمازون" و "والمارت" به نفع اتوماسیون مهیا کرده است؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به‌دنبال داشته است.
 
برای مقابله با این بحران پیش‌رو، توصیه‌هایی در گزارش مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ساعت کاری هفتگی به ۳۲ ساعت، وضع مالیات بر استفاده از ربات‌ها، و تقسیم سود شرکت‌ها میان کارگران و مالکان اشاره کرد. هدف از این پیشنهادها، جلوگیری از تشدید بیکاری و ایجاد حداقلی از عدالت اجتماعی در عصری است که گزارش آن را "تهدیدی وجودی برای کار انسانی" توصیف می‌کند.این در حالی است که، به‌نوشته گزارش، بسیاری از تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن، به‌ویژه در میان جمهوری‌خواهان، هنوز چشم خود را بر پیامدهای اجتماعی این تحولات بسته‌اند و صرفاً بر شعارهایی چون «پیشتازی تکنولوژیک» تأکید دارند، حتی اگر بهای آن را کارگران آمریکایی با از دست دادن شغل و منزلت خود بپردازند.
 
منبع: فارس
برچسب ها: هوش مصنوعی ، مشاغل جدید ، اقتصاد امریکا
