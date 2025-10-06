باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تام فلچر، رئیس کمکهای بشردوستانه سازمان ملل، ۹ میلیون دلار از صندوق اضطراری مرکزی (CERF) برای حفظ عرضه سوخت که برای خدمات نجاتبخش در نوار غزه جنگزده حیاتی است، اختصاص داده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) در بیانیهای با استناد به وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اگرچه حملات هوایی اسرائیل در روزهای اخیر کاهش یافته، اما «درگیریهای توپخانهای و تیراندازی در طول آخر هفته ادامه داشته و بر اساس گزارشها دیروز ۲۱ نفر کشته و ۹۶ نفر زخمی شدهاند.»
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز یکشنبه گفت: «دسترسی بشردوستانه و تردد در سراسر غزه همچنان چالشبرانگیز است» و خاطرنشان کرد که هشت مأموریت امدادی که با مقامات اسرائیلی هماهنگ شده بود، از جمله نصب پنلهای خورشیدی در دیر البلاح و انتقال سوخت، مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی از گذرگاه کرم ابو سلام (کرم شالوم) تسهیل شده است.
منبع: الجزیره
با این حال، «شش مأموریت دیگر رد شد و پنج مورد نیز میبایست توسط برگزارکنندگان لغو میشد.»