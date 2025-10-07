باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در حال حاضر، پروژه ۲۴۸ واحدی مسکن ملی در بروجرد در حال اجراست. این پروژه با مشارکت تعاونیهای مسکن و نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان در حال ساخت است.
با وجود پیشرفتهای انجامشده، برخی چالشها همچنان در مسیر اجرای طرح وجود دارد. از جمله این مشکلات میتوان به معارضان زمین، تأمین بهموقع تسهیلات بانکی و کندی برخی پیمانکاران اشاره کرد که ممکن است روند تکمیل پروژهها را با تأخیر مواجه کند.
۲۴۸ خانواده چشمانتظار؛ چرا مسکن ملی در بروجرد تکمیل نمیشود؟
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد بر تسریع در ساخت مسکن ملی توسط تعاونیهای مسکن و حمایت از این تعاونیها تاکید کرد.
مهندس قدرت اله ولدی در جریان بازدید از مسکن ۲۴۸ واحدی و تعاونی زاگرس سکنی افزود: مسکن به عنوان دغدغه اصلی شهروندان، باید در اولویت امور عمرانی شهرستان قرار گیرد تا متقاضیان و شهروندان دغدغه کمتری نسبت به تامین آن داشته باشند.
وی تصریح کرد: دولت نیز برنامه ویژهای برای تکمیل طرحهای بر زمین مانده دارد و مسکن نیز به عنوان یک اولویت اصلی است.
وی خاطر نشان کرد: تامین سوخت مورد نیاز ماشین آلات در کارگاههای عمرانی و ساخت مسکن، به عنوان یک دغدغه برای سازندگان مسکن محسوب میشود که با همکاری بین بخشی برای رفع این مهم در تلاش هستیم.
در این بازدیدها، معاون امور عمرانی فرماندار، مدیران راه و شهرسازی و تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیز حضور داشتند.
مسئولان محلی و ملی در تلاش هستند تا با رفع موانع موجود، روند اجرای طرح را تسریع کنند. بهعنوان مثال، معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژههای بروجرد بر شتاببخشی به روند اجرایی و حل مشکلات زیرساختی تأکید کرده است.
طرح نهضت ملی مسکن در بروجرد با وجود برخی چالشها، در مسیر پیشرفت قرار دارد و امید میرود با همکاری مسئولان و متقاضیان، این پروژهها بهزودی به بهرهبرداری برسند و بخشی از نیاز مسکن شهرستان را برطرف کنند.