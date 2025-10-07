باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: فعالیت‌های دستگاه‌های ماینر نه‌تنها موجب افزایش مصرف برق می‌شوند، بلکه به‌دلیل استفاده از انشعابات غیرمجاز و فشار بر زیرساخت‌های شبکه، تهدیدی برای پایداری تأمین برق در استان محسوب می‌شوند.

وی اشاره کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۷۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان کشف و ضبط شده است.

جمشیدی افزود: این دستگاه‌ها با توان مصرفی ۸۴۴ کیلووات، حدود ۱۱ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی مصرف کرده‌اند که فشار مضاعفی بر شبکه برق استان وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان بیان کرد: در مجموع، تاکنون بیش از ۳۲۰۰ انشعاب غیرمجاز و ۳۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند.

وی افزود: این دستگاه‌ها به‌دلیل مصرف بالای انرژی، عمر کابل‌های برق را به یک‌سوم کاهش می‌دهند و موجب افزایش بار مصرفی و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان قانونی و همچنین، استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها موجب آسیب جدی به شبکه برق‌رسانی می‌شود و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد می‌کند.

شناسایی و پلمب ۳۳ مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز در استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در راستای مقابله با این پدیده زیان‌بار، شرکت توزیع نیروی برق لرستان با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، ۳۳ مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز را شناسایی و پلمب کرده است.

وی افزود: علاوه بر این، وزارت نیرو با هدف تشویق مردم به گزارش استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، پاداش‌های نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته است

جمشیدی در پایان تاکید کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها با استفاده از دستگاه‌های ماینر، علاوه بر تهدید زیرساخت‌های انرژی استان لرستان، موجب افزایش مصرف برق و ناترازی در تأمین انرژی می‌شود. اقدامات نظارتی و همکاری مردم در شناسایی و گزارش این تخلفات می‌تواند به حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بحران‌های احتمالی کمک کند.