باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که با وجود حمایت اکثریت رایدهندگان آمریکایی از انتخاب بیشتر زنان به سمتهای سیاسی، نسل جوان کمترین تمایل را به انتخاب یک زن به عنوان رئیسجمهور دارند.
تقریباً ۲۰ درصد از رایدهندگان زیر ۵۰ سال اعلام کردند که حاضر به رای دادن به یک زن برای ریاستجمهوری نیستند، از جمله یکچهارم زنان و نزدیک به ۲۰ درصد مردان زیر ۵۰ سال.
این در حالی است که تنها ۱۳ درصد از مردان و زنان بالای ۵۰ سال چنین نظری دارند. این نظرسنجی همچنین نشاندهنده دوگانگی در تفکرات رایدهندگان است.
در حالی که اکثریت از انتخاب زنان به عنوان مقامهای سیاسی حمایت میکنند، همچنان معیارهای دوگانهای برای انتخاب آنها به عنوان رئیسجمهور وجود دارد، از جمله انتظار از زنان که هم محکم و هم دوستداشتنی باشند، در حالی که چنین انتظاری از مردان وجود ندارد.
