مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: در استان حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار دام سنگین دارد که بیش از یک میلیون رأس از دام‌های سبک مربوط به عشایر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مصطفی زبردست مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: ۱۱۶۰ عامل بیماری زا جواب انسانی را تهدید می‌کند که بیش از ۸۰۰ مورد آن منشا حیوانی و دامی دارد که می‌توانند کشنده باشند.

زبردست افزود: لرستان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲۰ هزار دام سنگین دارد که بیش از یک میلیون رأس از دام‌های سبک مربوط به عشایر است و خدمات بهداشتی به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی بیان کرد: در سه ماه پایانی سال که عشایر در مناطق گرمسیری هستند اکیپ‌های دامپزشکی جهت خدمات بهداشتی اعزام می‌شوند.

 مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: در استان دو واحد تولید کننده دارو‌های دامی وجود دارد که بیش از ۱۰۰ قلم انواع دارو‌های دامی و سموم تهیه می‌شود و به استان‌های دیگر صادرات هم دارند.

زبردست اظهار کرد: ۱۲ شرکت پخش دارو و واکسن، ۱۱۴ داروخانه دامپزشکی و ۹۰ درمانگاه دامپزشکی در لرستان درحال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: ۳ هزار واحد روستایی در سطح استان وجود دارد که خدمات پیشگیری و درمان رایگان انجام می‌شود و نقش بزرگ عشایر در تولید گوشت، شیر و پشم بسیار مهم است و خدمات رایگان برای عشایر انجام می‌شود.

برچسب ها: دامپزشکی ، لرستان ، دام
